Με ενός λεπτού σιγή ξεκίνησε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, στη μνήμη του υπαρχιπυροσβέστη Πέτρου Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του την ώρα που υπηρετούσε το καθήκον του.

Παρουσία του δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη και των δημοτικών συμβούλων, το σώμα απέτισε φόρο τιμής στον 52χρονο πυροσβέστη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο Πέτρος Διακάκης υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων και βρισκόταν σε επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, όταν σημειώθηκε η τραγωδία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο υπαρχιπυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από πτώση από ύψος, ενώ επιχειρούσε να φέρει εις πέρας μια ακόμη αποστολή διάσωσης.

Η Ρόδος τίμησε έναν άνθρωπο του καθήκοντος

Η τήρηση του ενός λεπτού σιγής αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε έναν πυροσβέστη που έφυγε κάνοντας αυτό που έκανε καθημερινά: να βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια.

Η απώλειά του είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην πυροσβεστική οικογένεια αλλά και στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, όπου υπηρετούσε επί χρόνια.

Ο θάνατός του υπενθύμισε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες, οι οποίοι πολλές φορές καλούνται να επιχειρήσουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Ο Πέτρος Διακάκης πέρασε στην ιστορία της Ρόδου ως ένας από τους ανθρώπους που έβαζαν πάνω από όλα την αποστολή τους και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.