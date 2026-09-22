Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου μετά τον τραγικό θάνατο του πυροσβέστη που σκοτώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας δύο τουριστών.

Πρόκειται για άνδρα γεννημένο το 1974, με καταγωγή από τον Έμπωνα.

Όλα ξεκίνησαν με κλήση για βοήθεια από δύο τουρίστες που βρίσκονταν σε ορεινό και βραχώδες σημείο, μέσα σε φαράγγι του Αττάβυρου, στον δήμο Ρόδου. Οι δύο αρχικά περιγράφηκαν ως περιπατητές και αργότερα ως αναρριχητές, οι οποίοι φέρεται να είχαν εγκλωβιστεί σε σημείο όπου η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, στο οποίο ανήκε και ο πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος ήταν να προσεγγιστούν οι δύο εγκλωβισμένοι και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.

Λίγο μετά τις 12:30, και ενώ επιχειρούσε να πλησιάσει τους δύο τουρίστες, ο πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε στο βραχώδες έδαφος. Η πτώση ήταν από μεγάλο ύψος και κατέληξε μέσα στο φαράγγι, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

ΕΔΕ για τον θάνατο του πυροσβέστη

Στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων αρχών μπαίνουν πλέον οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης.

Για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και των αιτίων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), κατόπιν εντολής του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Παράλληλα τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος εκφράζει η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».