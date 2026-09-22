Μία τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε δύο τουρίστες, που είχαν ζητήσει συνδρομή από τη δύσβατη ορεινή περιοχή του Αττάβυρου, το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου. Ένας από τους πυροσβέστες που έσπευσαν να τους συνδράμουν, σε περιοχή κοντά στα Σιάννα, έχασε τη ζωή του όταν γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα σε φαράγγι.

Πρόκειται για άνδρα, γεννημένο το 1974, με καταγωγή από την Έμπωνα.

Όλα ξεκίνησαν με κλήση για βοήθεια από δύο τουρίστες που βρίσκονταν σε ορεινό και βραχώδες σημείο, μέσα σε φαράγγι του Αττάβυρου, στον δήμο Ρόδου. Οι δύο αρχικά περιγράφηκαν ως περιπατητές και αργότερα ως αναρριχητές, οι οποίοι φέρεται να είχαν εγκλωβιστεί σε σημείο όπου η πρόσβαση ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, στο οποίο ανήκε και ο πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος ήταν να προσεγγιστούν οι δύο εγκλωβισμένοι και να απομακρυνθούν με ασφάλεια από το σημείο.

Λίγο μετά τις 12:30, και ενώ επιχειρούσε να πλησιάσει τους δύο τουρίστες, ο πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε στο βραχώδες έδαφος. Η πτώση ήταν από μεγάλο ύψος και κατέληξε μέσα στο φαράγγι, σύμφωνα με τη dimokratiki.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται.

Ο θάνατος του 52χρονου συγκλονίζει το Πυροσβεστικό Σώμα της Ρόδου, καθώς ο άνδρας έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος, προσπαθώντας να βοηθήσει ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο.