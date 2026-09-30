Ένα χωράφι που γνώριζε καλά, ένας τόπος συνδεδεμένος με την καθημερινότητά του, έγινε το σημείο όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος για τον 36χρονο Γιάννη από το Ροτάσι Ηρακλείου.

Ο άνδρας, πατέρας ενός μικρού αγοριού, είχε φύγει το πρωί της Τρίτης (29/9) για το δικό του χωράφι στον Πύργο Μονοφατσίου, στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, έχοντας μαζί του το τρακτέρ του για να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες.

Τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία που θα ακολουθούσε. Για την οικογένειά του ήταν μια ακόμη ημέρα, μέχρι που οι ώρες άρχισαν να περνούν και ο Γιάννης δεν επέστρεφε.

Η αγωνία που έγινε εφιάλτης

Η σιωπή άρχισε να γεννά ανησυχία. Οι δικοί του άνθρωποι περίμεναν να τον δουν να επιστρέφει, να ακούσουν τη φωνή του, να μάθουν ότι όλα ήταν καλά. Όμως ο 36χρονος δεν έδωσε κανένα σημάδι ζωής. Οι προσπάθειες να επικοινωνήσουν μαζί του δεν έφεραν αποτέλεσμα και η αγωνία μεγάλωνε. Η οικογένεια άρχισε να τον αναζητά, προσπαθώντας να βρει ένα στοιχείο που θα τους οδηγούσε κοντά του.

Η απάντηση ήρθε το επόμενο πρωί, αλλά ήταν η χειρότερη δυνατή.

Ένας φίλος του 36χρονου εντόπισε το τρακτέρ του στην περιοχή και λίγο αργότερα βρέθηκε μπροστά στο τραγικό θέαμα. Ο Γιάννης βρισκόταν μέσα στο πηγάδι, χωρίς τις αισθήσεις του.

Επιχείρηση ανάσυρσης – Τα ερωτήματα παραμένουν

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ στήθηκε επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 36χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο χωράφι του.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια και τον χρόνο θανάτου, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν ο θάνατος του 36χρονου ήταν ακαριαίος.

Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία

Η είδηση του θανάτου του Γιάννη σκόρπισε θλίψη στο Ροτάσι και στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Ένας άνθρωπος που έφυγε από το σπίτι του για να ασχοληθεί με τη γη του, δεν γύρισε ποτέ πίσω στην οικογένειά του. Άφησε πίσω του το παιδί του, τους συγγενείς και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν και σήμερα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να φωτιστούν οι τελευταίες στιγμές του 36χρονου.