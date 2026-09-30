Η εθνική Πορτογαλίας έχει γίνει άνω-κάτω μετά τη νέα αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την προπόνηση, με τον ίδιο να κάνει δήλωση με την οποία τονίζει πως θα πει σε όλους την αλήθεια για αυτή την απόφασή του.\n\n\n\nΟ CR7 ήταν έξαλλος με τον Ζόρζε Ζεσούς επειδή δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου στον αγώνα με τη Νορβηγία και αποχώρησε από την προπόνηση τόσο της Τρίτης (29/9) όσο και της Τετάρτης (30/9), ενόψει του εκτός έδρας ματς με τη Δανία.\n\n\n\nΜε τον προπονητή να δηλώνει πως κανείς δεν θα του πει ποιον παίκτη θα βάλει και ποιον όχι, ο Ρονάλντο τελικά αποφάσισε να φύγει όχι μόνο από την προπόνηση αλλά και από την αποστολή και στη συνέχεια προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση.\n\n\n\n«Μετά τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή της εθνικής ομάδας και έπειτα από συζήτηση με τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποφάσισα να αποχωρήσω από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας. Εν ευθέτω χρόνω, θα πω σε όλους τους Πορτογάλους την αλήθεια σχετικά με τους λόγους που με οδήγησαν στην αποχώρησή μου από την εθνική ομάδα, στην οποία έχω πάντα αφοσιωθεί.\n\n\n\nΤώρα είναι η στιγμή να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Πορτογαλία και σε όλους τους συμπαίκτες μου».