Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη 2η αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει μόνο 11 παίκτες στη διάθεσή του, καθώς οι απουσίες είναι πολλές και σημαντικές.

Οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και τώρα θα προσπαθήσουν να κάνουν το 2/2 έχοντας ξανά μια γαλλική ομάδα απέναντί τους και περισσότερες απουσίες από όσες είχαν πριν μία εβδομάδα.

Πλην των Κέντρικ Ναν, Χάιτζελ Χέιζ-Ντέιβιτς, Κώστα Σλούκα και Μουσταφά Φαλ, νοκ άουτ τέθηκε, τόσο για το ματς με τη Βιλερμπάν όσο και για αυτό που ακολουθεί με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 11 παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν και είναι οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπράνκου Μπάντιο, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνος Μήτογλου και Λευτέρης Μαντζούκας.