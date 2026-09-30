Μια τελετή που θα έπρεπε να σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ζωής μετατράπηκε σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονες συζητήσεις στην Ιταλία.

Μια γυναίκα μαροκινής καταγωγής, η οποία ζει εδώ και περίπου 15 χρόνια στην Ιταλία και είναι παντρεμένη με Ιταλό πολίτη, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με την αναστολή της διαδικασίας απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας, όταν ο δήμαρχος της πόλης Καντονέγκε, κοντά στην Πάδοβα, αποφάσισε να μην ολοκληρώσει την τελετή ορκωμοσίας.

Ο λόγος, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μάρκο Σκιεζάρο, ήταν ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να κατανοήσει και να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις στα ιταλικά, ούτε να διαβάσει μόνη της το κείμενο της ορκωμοσίας.

Η στιγμή που «πάγωσε» η τελετή

Η γυναίκα είχε φτάσει στο τελευταίο στάδιο μιας μακράς διαδικασίας. Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα, ο φάκελός της ήταν πλήρης και περιλάμβανε και πιστοποιητικό γνώσης ιταλικών επιπέδου Β1, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση υπηκοότητας σε πολλές περιπτώσεις.

Κατά τη διάρκεια όμως της τελετής, ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι προσπάθησε να της απευθύνει ορισμένες απλές ερωτήσεις, όπως το όνομά της και πώς αισθανόταν, χωρίς εκείνη να μπορέσει να απαντήσει με τρόπο που να δείχνει επαρκή κατανόηση της γλώσσας.

Σύμφωνα με την εκδοχή του δημάρχου, το άτομο που τη συνόδευε επιχείρησε να απαντήσει για λογαριασμό της, όμως ο ίδιος δεν το αποδέχθηκε, καθώς θεωρεί ότι όποιος ορκίζεται στο ιταλικό Σύνταγμα πρέπει να έχει προσωπική επίγνωση της διαδικασίας.

«Δεν είναι θέμα καταγωγής, αλλά κανόνων», λέει ο δήμαρχος

Ο Μάρκο Σκιεζάρο υποστήριξε ότι η απόφασή του δεν σχετίζεται με την καταγωγή της γυναίκας, αλλά με την ανάγκη να τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται για την απόκτηση της ιταλικής υπηκοότητας.

«Η υπηκοότητα δεν μπορεί να θεωρείται μια απλή γραφειοκρατική διαδικασία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η γνώση της γλώσσας αποτελεί βασικό στοιχείο συμμετοχής στη δημόσια ζωή της χώρας.

Η υπόθεση ωστόσο προκάλεσε αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ζητά να εξεταστεί αν ο δήμαρχος είχε δικαίωμα να διακόψει μια διαδικασία που είχε ήδη φτάσει στο τελικό της στάδιο.

Παρέμβαση του υπουργείου Εσωτερικών

Το θέμα έφτασε μέχρι το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο τάχθηκε υπέρ της ανάγκης ελέγχου της γλωσσικής επάρκειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το υπουργείο θεωρεί ότι η απόφαση να ανασταλεί η τελετή ήταν νόμιμη, ενώ αναμένεται νέος έλεγχος από την αρμόδια Prefettura της Πάδοβας για το αν πληρούνται οι απαιτήσεις γνώσης της ιταλικής γλώσσας.

Μια υπόθεση που άνοιξε μεγάλη συζήτηση

Η υπόθεση στο Καντονέγκε έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζήτησης στην Ιταλία για το τι σημαίνει ένταξη και ποιος είναι ο ρόλος της γλώσσας στην απόκτηση της υπηκοότητας.

Για κάποιους, η γλωσσική επάρκεια αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ένας νέος πολίτης να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στη ζωή της χώρας. Για άλλους, το γεγονός ότι η γυναίκα είχε ήδη περάσει όλα τα προηγούμενα στάδια δημιουργεί ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι έλεγχοι.

Η τελική απόφαση για την τύχη της διαδικασίας αναμένεται μετά τους νέους ελέγχους των αρμόδιων αρχών.