Με τον Φρανσίσκο πρώτο σκόρερ και με τον Μαντζούκα να κάνει ρεκόρ καριέρας, ο ελλιπής Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό 102-79, τη Βιλερμπάν και έκανε το 2/2 στη Euroleague.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει αρχίσει από την άμυνα τη δουλειά για να χτίσει την ομάδα περιμένοντας τις επιστροφές των τραυματιών και μάλλον έμεινε ικανοποιημένος από τη διάθεση των παικτών του καθώς στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου το σκορ ήταν 25-13.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ο Σέστινα ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα για τη Βιλερμπάν και αυτό δεν άρεσε στον «Ζοτς», με αποτέλεσμα να πάρει time out για να υπενθυμίσει κάποια πράγματα στους παίκτες του. Και το κατάφερε.

Με τους Φρανσίσκο και Μαντζούκα μπροστάρηδες, το «τριφύλλι» άρχισε να μεγαλώνει τη διαφορά και τελικά έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 22 πόντων (56-34).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η διαφορά έφτασε σχεδόν στους 30 πόντους (63-37), με τον Παναθηναϊκό να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να χαλαρώνει στο τελευταίο δεκάλεπτο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη Βιλερμπάν να πετύχει 23 πόντους σε αυτό το διάστημα, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι με σκορ 102-79.

Τα δεκάλεπτα: 25-13, 56-34, 80-56, 102-79