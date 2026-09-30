Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε ξανά από την προπόνηση της εθνικής Πορτογαλίας ενόψει του αγώνα με τη Δανία, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι οι σχέσεις του με τον Ζόρζε Ζεσούς είναι οι χειρότερες πλέον.

Η απόφαση του προπονητή της Πορτογαλίας να αφήσει στον πάγκο τον CR7 για όλη τη διάρκεια του αγώνα με τη Νορβηγία ήταν δεδομένο ότι θα προκαλούσε εξελίξεις, καθώς ο 41χρονος άσος δεν έχει συνηθίσει κάτι τέτοιο.

Ο Ρονάλντο αποχώρησε από την προπόνηση της Τρίτης (29/9) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία και μία μέρα μετά παράτησε ξανά την ομάδα καθώς αποχώρησε από το γήπεδο χωρίς να προπονηθεί.

Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα η εθνική ομάδα να γίνει άνω-κάτω, με τον Ζόρζε Ζεσούς να ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν θα του πει ποιον παίκτη να βάλει βασικό ή ποιες αλλαγές να κάνει.

«Είμαι ο προπονητής, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Είπα στον παίκτη ότι δεν θα ήταν βασικός. Του είπα ότι θα είναι στον πάγκο και αν τον χρειαστώ για 30 λεπτά θα παίξει 30 λεπτά, αν δεν τον χρειαστώ δεν θα παίξει. Κανείς παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να μου αλλάξει γνώμη. Κανείς. Ούτε καν ο πρόεδρος», είπε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Πορτογαλίας για το θέμα που έχει δημιουργηθεί.