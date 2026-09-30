Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και συσπείρωσης ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027 έστειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Περιστέρι, σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με πολίτες της Δυτικής Αθήνας. Η συγκέντρωση είχε προαναγγελθεί ως μια εκδήλωση με έμφαση στην επαφή με τους κατοίκους και όχι μόνο σε μια τυπική πολιτική ομιλία.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας, υπογραμμίζοντας πως ζητούμενο είναι η διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας.

«Δεν πρόκειται ποτέ να ξαναγυρίσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών, αλλά με δημοσιονομική υπευθυνότητα.

«Να νικήσουμε τα προβλήματα»

Απευθυνόμενος στο ακροατήριο, ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κινηθούν ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2027, λέγοντας πως η προσπάθεια δεν αφορά μόνο ένα κόμμα αλλά τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις διεθνείς οικονομικές πιέσεις, στις επιπτώσεις των ενεργειακών κρίσεων και στις πολεμικές συγκρούσεις που επηρεάζουν το διεθνές περιβάλλον.

Αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης άσκησε κριτική στις πολιτικές θέσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «σοβαρότητα» και όχι επιστροφή σε επιλογές που, όπως ανέφερε, συνδέονται με την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτήρισε ανεπαρκείς για τις σημερινές ανάγκες.

Μήνυμα για πατριωτισμό και εξωτερική πολιτική

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στην εξωτερική πολιτική, απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η κυβερνητική στρατηγική από δεξιότερες πολιτικές φωνές.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης για τη διατήρηση «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τα Rafale, την αναβάθμιση των F-16 και την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού.

«Πατριωτισμός είναι η αγάπη στον τόπο, η υπεράσπισή του και η θωράκισή του», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας την έννοια αυτή με τον εθνικισμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως «κούφια λόγια».

Αναφορά στο Περιστέρι και τον Παχατουρίδη

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Δυτική Αθήνα και στην ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης της περιοχής.

Παράλληλα, έκανε ειδική μνεία στον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, αναφερόμενος στη μακρά παρουσία του στην τοπική αυτοδιοίκηση και στη σχέση του με τους κατοίκους της περιοχής.

Κλείνοντας, ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας, τονίζοντας ότι η προστασία των πολιτών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του.