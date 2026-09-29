Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετό για να προκαλέσει νέες συζητήσεις γύρω από το μήνυμα που εκπέμπει η τουρκική αμυντική βιομηχανία προς την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο παρουσίασης των νέων δυνατοτήτων αεράμυνας της Τουρκίας, το αμυντικό μέσο Defence Turk δημοσίευσε υλικό από προσομοίωση λειτουργίας του αντιαεροπορικού συστήματος Hisar-O, στο οποίο ο εικονικός στόχος εμφανίζεται να είναι ένα ελληνικό Mirage 2000-5.

Η επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς δεν πρόκειται για ένα γενικό μοντέλο αεροσκάφους, αλλά για τύπο μαχητικού που διαθέτει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

🇹🇷Defence Turk'ten bir ilk: Envantere giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik | ÇELİK KUBBE bileşenlerinde eğitimler nasıl yapılıyor?



🔸Defence Turk olarak Türk Hava Kuvvetleri envanterine giren SİPER Hava Savunma Sistemini görüntüledik.

🔸Ayrıca Konya Hava Savunma… pic.twitter.com/0DvEEMvcP7 — Defence Turk (@Defence_Turk) September 29, 2026

Το βίντεο παρουσιάζει τη διαδικασία εντοπισμού, εγκλωβισμού και εμπλοκής ενός εναέριου στόχου, με την προσομοίωση να καταλήγει στην εικονική αναχαίτιση του αεροσκάφους.

Το Hisar-O και η «Ατσάλινη Θόλος» της Τουρκίας

Η συγκεκριμένη παρουσίαση εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να αναδείξει την εξέλιξη της εγχώριας αμυντικής τεχνολογίας και τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου δικτύου αεράμυνας, γνωστού ως «Çelik Kubbe» («Ατσάλινος Θόλος»).

Στο αφιέρωμα του Defence Turk παρουσιάστηκαν διάφορα συστήματα που αποτελούν μέρος αυτής της αρχιτεκτονικής:

το Korkut,

το Sungur,

το Hisar-A,

το Hisar-O.

Το Hisar-O αποτελεί σύστημα μέσης εμβέλειας και έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών, όπως μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη εγχώριων συστημάτων άμυνας, επιδιώκοντας να μειώσει την εξάρτησή της από ξένες τεχνολογίες.

Το στοιχείο που προκάλεσε αντιδράσεις

Το επίμαχο σημείο της παρουσίασης δεν ήταν μόνο η επίδειξη των δυνατοτήτων του Hisar-O.

Ήταν η επιλογή του στόχου.

Στην προσομοίωση, το αεροσκάφος που εμφανίζεται να αντιμετωπίζεται ως απειλή παραπέμπει σε ελληνικό Mirage 2000-5, ένα μαχητικό που αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής αεροπορικής ισχύος.

Η επιλογή αυτή δίνει διαφορετική διάσταση σε μια κατά τα άλλα τεχνική παρουσίαση οπλικού συστήματος, καθώς η απεικόνιση ενός συγκεκριμένου τύπου ελληνικού αεροσκάφους δημιουργεί έναν σαφή συμβολισμό.

Η συγκυρία με τις δηλώσεις Ερντογάν

Η χρονική στιγμή της δημοσιοποίησης του βίντεο είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που σχολιάστηκαν.

Λίγες ημέρες πριν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αναφερθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί εχθρό της Τουρκίας, αλλά γείτονα και σύμμαχο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε μιλήσει επίσης για τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η εικόνα, ωστόσο, ενός ελληνικού Mirage 2000-5 ως «στόχου» σε τουρκική στρατιωτική προσομοίωση δημιουργεί μια αντίθεση ανάμεσα στη διπλωματική ρητορική και στα μηνύματα που εκπέμπονται μέσα από στρατιωτικές παρουσιάσεις.

Το προηγούμενο και η «αντίστροφη» ανάγνωση

Οι στρατιωτικές προσομοιώσεις αποτελούν διεθνώς μέρος της εκπαίδευσης και της προβολής δυνατοτήτων. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν σενάρια εικονικών απειλών για να παρουσιάσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους.

Ωστόσο, όταν ο στόχος συνδέεται με πραγματικό τύπο αεροσκάφους γειτονικής χώρας, ειδικά σε μια περιοχή με μακροχρόνιες διαφορές ασφαλείας, η επιλογή αποκτά και επικοινωνιακή σημασία.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα αντιμετωπιζόταν μια αντίστοιχη κίνηση από την άλλη πλευρά: μια ελληνική στρατιωτική παρουσίαση όπου ένα τουρκικό μαχητικό εμφανιζόταν ως εικονικός στόχος ενός ελληνικού συστήματος αεράμυνας.

Η λεπτή ισορροπία μεταξύ διαλόγου και αποτροπής

Αθήνα και Άγκυρα τα τελευταία χρόνια επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν τα προγράμματα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεών τους.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αλλάζει από μόνο του τη συνολική εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αποτελεί όμως ακόμη ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι στρατιωτικές παρουσιάσεις μπορούν να αποκτήσουν πολιτικό και διπλωματικό βάρος.

Στην περίπτωση του Hisar-O, το μήνυμα που έμεινε δεν ήταν μόνο η τεχνολογική επίδειξη της Τουρκίας, αλλά κυρίως η επιλογή του ελληνικού Mirage 2000-5 ως εικονικού αντιπάλου.