Έξι άνθρωποι κάθε τρεις ημέρες περίπου έχασαν τη ζωή τους στους ελληνικούς δρόμους μέσα στον Ιούλιο, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία καταγράφουν μια ανησυχητική αύξηση των θανατηφόρων τροχαίων.

Συνολικά 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα τον Ιούλιο του 2026, αριθμός αυξημένος κατά 17,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ ο συνολικός αριθμός των τροχαίων με νεκρούς ή τραυματίες αυξήθηκε σχετικά περιορισμένα, η βαρύτητα των περιστατικών παρουσιάζει ανησυχητική εικόνα.

Πάνω από 1.000 τροχαία μέσα σε έναν μήνα

Σύμφωνα με τα προσωρινά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούλιο καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα 1.035 οδικά τροχαία ατυχήματα που προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 3,5%.

Από τα τροχαία αυτά προέκυψαν:

60 νεκροί

50 βαριά τραυματίες

1.158 ελαφρά τραυματίες

Την ίδια ώρα, οι βαριά τραυματίες μειώθηκαν κατά 7,4% και οι ελαφρά τραυματίες κατά 5,5%, όμως η αύξηση των θανάτων αποτελεί το πιο ανησυχητικό στοιχείο της καταγραφής.

16 περισσότεροι νεκροί σε έναν μήνα

Η σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες δείχνει πόσο απότομα άλλαξε η εικόνα.

Τον Μάιο είχαν καταγραφεί 979 τροχαία με 42 νεκρούς, ενώ τον Ιούνιο τα τροχαία ανήλθαν σε 1.062, με 44 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Τον Ιούλιο, παρότι τα τροχαία ήταν λιγότερα από τον Ιούνιο, οι νεκροί αυξήθηκαν στους 60.

Δηλαδή, μέσα σε έναν μήνα, 16 περισσότεροι άνθρωποι προστέθηκαν στη μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να δίνει μάχη με την οδική ασφάλεια

Η αύξηση των θανάτων έρχεται παρά τη σημαντική βελτίωση που είχε καταγραφεί συνολικά το 2025.

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι θάνατοι από τροχαία στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 22% το 2025 σε σχέση με το 2024.

Ωστόσο, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, καθώς καταγράφονται περίπου 50 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 43 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα στοιχεία του Ιουλίου υπενθυμίζουν ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους δείκτες, η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.