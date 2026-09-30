Πόσο γρήγορα μπορούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να αναπτυχθούν σε διαφορετικά σημεία της χώρας, εάν προκύψει μια αιφνίδια κρίση; Αυτό ήταν το βασικό ερώτημα που κλήθηκε να απαντήσει το αιφνιδιαστικό επιμέρους σενάριο της στρατιωτικής άσκησης «Αλέξανδρος», του έγινε γνωστό πριν λίγες ώρες και περιέλαβε την ενεργοποίηση μονάδων σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Με την έκτακτη εντολή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας δοκιμάστηκε η δυνατότητα να κινητοποιηθούν προσωπικό και μέσα μέσα σε περιορισμένο χρόνο και να εκτελέσουν συντονισμένα τις αποστολές που προβλέπουν τα επιχειρησιακά σχέδια. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ταχύτητα με την οποία οι διαταγές μπορούν να μετατραπούν σε ανάπτυξη δυνάμεων εκεί όπου χρειάζονται. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν μονάδες που θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν μέσα σε μόλις 5 λεπτά το πολύ!

Όπως μας ενημερώνουν πηγές από το ΓΕΕΘΑ, ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας μιας τέτοιας διαδικασίας έχει συγκεκριμένη χρησιμότητα: επιτρέπει να εξεταστεί η ετοιμότητα των μονάδων χωρίς την άνεση μιας παρατεταμένης προετοιμασίας.

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί εντάσσουν τον «Αλέξανδρο» στον σχεδιασμό για τον συνεχή έλεγχο και τη βελτίωση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης των Ενόπλων Δυνάμεων. Η έκτακτη ενεργοποίηση των ετοιμοτήτων εξυπηρετεί έναν πλήρη έλεγχο των στρατιωτικών αντανακλαστικών, ούτως ώστε η χώρα μας να είναι πάντοτε έτοιμη για παν ενδεχόμενο σε περίπτωση που κάποιος αμφισβητήσει μέρος της επικράτειας.

Γιατί δόθηκε βάρος στις νησίδες και στις νυχτερινές επιχειρήσεις

Στα σενάρια που εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν η γρήγορη επιβίβαση τμημάτων Ειδικών Επιχειρήσεων σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, η επάνδρωση μικρών νησίδων και ακατοίκητων βραχονησίδων, καθώς και νυχτερινές επιχειρήσεις ανακατάληψης. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν μονάδες του Στόλου και τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα χερσαίες δυνάμεις στον Έβρο και στα νησιά.

Περίπου 70 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας ενεργοποιήθηκαν για τις ανάγκες της άσκησης τεστάροντας τα αντανακλαστικά της τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη νύχτα. Τα γαλλικά Rafale που αποκτήσαμε πρόσφατα ανέλαβαν αντικείμενα κρούσης και προσβολής στόχων επιφανείας, ενώ τα F-16 Viper συμμετείχαν σε αποστολές αεροπορικής υπεροχής. Η συνδυασμένη αξιοποίησή τους επέτρεψε να εξεταστεί η υποστήριξη διαφορετικών απαιτήσεων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ναυτικών και χερσαίων δυνάμεων.

Από επιχειρησιακή άποψη, η επιλογή αυτών των σεναρίων έδειξε τη σημασία που έχει η έγκαιρη παρουσία δυνάμεων σε μικρά και απομακρυσμένα σημεία του νησιωτικού χώρου. Η ενίσχυση μιας φρουράς, η μεταφορά ενός τμήματος με πλοίο και η ανακατάληψη εδάφους απαιτούν διαφορετικές ενέργειες, οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με κοινό σχεδιασμό.

Σε ένα υποθετικό επεισόδιο γύρω από μια νησίδα, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να φτάσουν οι κατάλληλες δυνάμεις επηρεάζει τις διαθέσιμες επιλογές αντιμετώπισης. Τα δε νυχτερινά σενάρια προσθέτουν δυσκολίες στην κίνηση, στην αναγνώριση και στον συντονισμό, επιτρέποντας να εξεταστεί η ανταπόκριση υπό απαιτητικότερες συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο απέκτησε ιδιαίτερη σημασία η συμμετοχή τμημάτων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου υπό τη διεύθυνση του αντιστράτηγου Γεώργιου Μανουρά. Η συγκέντρωση επίλεκτων δυνάμεων κάτω από ενιαία διοίκηση υπηρετεί την κοινή επιχειρησιακή αντίληψη και τη συνδυασμένη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, όπως έχει εξηγήσει το ίδιο το ΓΕΕΘΑ. Στον «Αλέξανδρο», η συνεργασία τους με μονάδες του Ναυτικού έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμαστούν οι διαδικασίες μεταφοράς και ανάπτυξης σε σημεία της επικράτειας που περιλαμβάνονταν στα σενάρια.

Το στρατιωτικό πλαίσιο στο Αιγαίο

Η ελληνική άσκηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν επανέλθει στη δημόσια συζήτηση οι τουρκικές στρατιωτικές κινήσεις στα παράλια του Αιγαίου. Χαρακτηριστική είναι η μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών στο Σόκε, στην περιοχή του Αϊδινίου, απέναντι από τη Σάμο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε πάντως ότι η αλλαγή της έδρας είχε εγκριθεί από τον Ιούνιο, έπειτα από αξιολόγηση των επιχειρησιακών αναγκών και πως η συγκεκριμένη κίνηση δεν θα πρέπει να συνδέεται με την πρόσφατη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο. Θυμίζουμε ότι η γειτονική χώρα ολοκλήρωσε μόλις πριν από λίγα εικοσιτετράωρα, στις 25 του μηνός, τη μεγάλη άσκηση «Denizkurdu-I/2026». Ο σχεδιασμός της κάλυπτε ταυτόχρονα τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με συμμετοχή δυνάμεων του Ναυτικού, του Στρατού, της Αεροπορίας και της Ακτοφυλακής.