Οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι θέλουν να κλείσουν τον ανεξάρτητο ενημερωτικό ιστότοπο Τ24, κατηγορώντας τον για «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+», στο πλαίσιο της εκστρατείας καταστολής που ξεκίνησαν στα μέσα Σεπτεμβρίου με την ονομασία «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής».

Ο ιστότοπος ανέφερε ότι γνωρίζει την απόφαση του δικαιοσύνης που δημοσιεύτηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, όμως δεν έχει ενημερωθεί επισήμως. Μέχρι και σήμερα ήταν ακόμη προσβάσιμος και ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν το μέτρο αφορά όλες τις δημοσιεύσεις του και τους λογαριασμούς του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, «οι λογαριασμοί στο Ιντερνετ και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του Τ24, μιας διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης που δημοσίευσε 118 περιεχόμενα προπαγάνδας ΛΟΑΤΚΙ+ το περασμένο έτος, έκλεισαν από το πρωτοδικείο της Κωνσταντινούπολης» και ότι η απόφαση αυτή έχει σταλεί στη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας για να την εφαρμόσει.

Από τις 12 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει στην Τουρκία μια μεγάλη επιχείρηση καταστολής ιστοτόπων και λογαριασμών της κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Οι αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις, έπειτα από διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι ποινικά κολάσιμη στην Τουρκία, όμως αποδοκιμάζεται ευρέως και η ομοφοβία είναι διαδεδομένη, μέχρι και την κορυφή του κράτους. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συχνά χαρακτηρίζει «διεστραμμένους» τους ΛΟΑΤΚΙ+ και τους επιρρίπτει την ευθύνη για τη μείωση των γεννήσεων.