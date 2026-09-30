Με τον Τσέντι Όσμαν να έχει 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και ένα λάθος, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 93-78 τη Μανρέσα στην πρεμιέρα του Eurocup.

Οι Ισπανοί κατάφεραν από τα πρώτα λεπτά να εκνευρίσουν τους «ασπρόμαυρους» με την άμυνά τους, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι όμως έβρισκε τις λύσεις για να σκοράρει και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας το προβάδισμα, έστω με έναν πόντο (21-20).

Στη δεύτερη περίοδο με ένα μίνι ξέσπασμα του Όσμαν ο «δικέφαλος του βορρά» πήγε στο +5 (33-28), η Μανρέσα όμως είχε τις απαντήσεις και κατάφερε να προσπεράσει, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με το σκορ 40-41.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και στην τρίτη περίοδο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και το παιχνίδι να διακόπτεται προσωρινά στο 29′ λόγω προβλήματος με τη μπασκέτα και ενώ η ομάδα του Τρινκιέρι ήταν μπροστά με 56-52.

Το ματς άρχισε ξανά έπειτα από 25 λεπτά και με τον Ταϊρί να σκοράρει συνεχώς ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 70-56 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε όπως έπρεπε την κατάσταση, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 93-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-41, 58-56, 93-78