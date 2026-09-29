«Την είχα φέρει στην Αμερική στους γιατρούς μας». Με αυτή τη φράση η Ελένη Μπούση αποκάλυψε μια άγνωστη πτυχή από τα χρόνια που η Γωγώ Μαστροκώστα αναζητούσε τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου, μιλώντας για τη σχέση τους τέσσερις μήνες μετά τον θάνατό της.

Η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα μίλησε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha και αναφέρθηκε στην πολυετή προσπάθεια της 56χρονης να αντιμετωπίσει την ασθένεια, αλλά και στην πίστη που, όπως περιέγραψε, απέκτησε ξεχωριστή θέση στη ζωή της.

«Τη λάτρευα, ήταν μία υπέροχη κοπέλα που αγωνίστηκε, νομίζω έδειξε σε όλο τον κόσμο ότι δεν πρέπει να το βάζεις κάτω», είπε η Ελένη Μπούση, περιγράφοντας τη Γωγώ Μαστροκώστα ως μια γυναίκα που συνέχισε να προσπαθεί παρά τις δυσκολίες.

«Την είχα φέρει στην Αμερική στους γιατρούς μας»

Η Ελένη Μπούση αναφέρθηκε και στην προσπάθεια να αναζητηθούν ιατρικές λύσεις εκτός Ελλάδας, αποκαλύπτοντας ότι είχε μεταφέρει τη Γωγώ Μαστροκώστα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς με τους οποίους συνεργαζόταν.

«Την είχα φέρει στην Αμερική στους γιατρούς μας. Ήταν μια νέα κοπέλα που ήθελε να ζήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια περιέγραψε τις συζητήσεις που είχαν οι δύο γυναίκες γύρω από την πορεία της ασθένειας και τη στιγμή κατά την οποία η Γωγώ Μαστροκώστα επέλεξε να αφήσει την εξέλιξη της ζωής της στην πίστη της.

«Όταν φτάνεις να λες πως δεν μπορείς να το νικήσεις, το Α και το Ω είναι ο Κύριος και πρέπει να αφήσω στα χέρια του τη ζωή μου».

Η Ελένη Μπούση πρόσθεσε: «Αυτό το δέχτηκε και είναι μεγάλο πράγμα να αφήσεις την πίστη σου να αποφασίσει για το μέλλον».

Η δική της σχέση με τον καρκίνο

Η συγκεκριμένη αναφορά της Ελένης Μπούση ήρθε μία ημέρα μετά την παρουσία της στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της για τη στήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και την ενίσχυση της έρευνας.

Η ενασχόλησή της με το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται και με την οικογενειακή της εμπειρία, καθώς έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μητέρα της, η οποία αντιμετώπισε περισσότερες από μία φορές την ασθένεια. Η προσωπική αυτή εμπειρία αποτέλεσε, όπως έχει περιγράψει, αφετηρία για τη φιλανθρωπική της δράση στον συγκεκριμένο τομέα.

Η διάγνωση λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου 2026, σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή πορεία με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό», έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της και ανθρώπους του στενού της περιβάλλοντος.

Τον θάνατό της είχε ανακοινώσει η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, αποχαιρετώντας τη μητέρα της με τις φράσεις «μια μαχήτρια» και «έναν βράχο που δεν λύγισε ποτέ». Η περιπέτεια της υγείας της είχε ξεκινήσει το 2008, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της Βικτώριας, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.