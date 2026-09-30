Ο ηγέτης του γαλλικού ακροδεξιού κόμματος Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά απάντησε σήμερα στον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος χαρακτήρισε «πολύ σοβαρά και απαράδεκτα» αντισημιτικά σχόλια που φέρεται να είχε κάνει ο Μπαρντελά σε ιδιωτικές συζητήσεις του πριν από σχεδόν μια δεκαετία, με τον Μπαρντελά να δηλώνει ότι ο ίδιος είχε συμμετάσχει σε «πορεία» στους δρόμους του Παρισιού μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο.

«Μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, εγώ διαδήλωσα στους δρόμους του Παρισιού (…). Εκείνος όχι», δήλωσε ο ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού με ανάρτηση στο X.

Jordan Bardella réagit aux propos d’Emmanuel Macron : « Après le 7 octobre 2023, j’ai marché dans les rues de Paris, pas lui »

➡️ https://t.co/W2U9TX7hqJ pic.twitter.com/dfZvQc93i8 — Le Parisien (@le_Parisien) September 30, 2026

Το Ισραήλ βίωσε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, η οποία άφησε 1.221 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.



Στην ανάρτησή του, ο Μπαρντελά αναφερόταν σε μια πορεία κατά του αντισημιτισμού που έγινε στις 12 Νοεμβρίου 2023 στους δρόμους του Παρισιού κατόπιν αιτήματος των προέδρων της Γερουσίας Ζεράρ Λαρσέ και της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον-Πιβέ. Ο Μακρόν δεν συμμετείχε σε αυτή.



Το κόμμα του Μπαρντελά κατήγγειλε «απόπειρα αποσταθεροποίησης» μετά την αποκάλυψη αντισημιτικών μηνυμάτων που αποδίδονται στον ίδιο, η οποία πλήττει την εκστρατεία της Μαρίν Λεπέν, φαβορί στις δημοσκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές Απριλίου-Μαΐου 2026.



Ο Ζορντάν Μπαρντελά, 31 ετών, γνώρισε μια ραγδαία άνοδο στην ηγεσία του Εθνικού Συναγερμού (RN) το 2021. Τον Μάρτιο του 2025, ήταν ο πρώτος αρχηγός κόμματος που προσκλήθηκε επίσημα από την ισραηλινή κυβέρνηση να πάει στο Ισραήλ για ένα συνέδριο κατά του αντισημιτισμού.



Το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Mediapart δημοσίευσε τη Δευτέρα εκτενές ρεπορτάζ για αντισημιτικές δηλώσεις που φέρεται να είχε κάνει ο Μπαρντελά κατά την περίοδο 2013-15, τα πρώτα χρόνια της πολιτικής καριέρας του στο RN και διαπίστωσε ένα «μοτίβο αντισημιτικής και συνωμοσιολογικής ρητορείας».



Σε ένα μήνυμά του ο Μπαρντελά έγραφε ότι «όλες οι τράπεζες ανήκουν σε Εβραίους».



Σε άλλο, ότι «ο Εβραίος πρέπει να κυριαρχεί στους άλλους λαούς, να τους συντρίβει και να τους κλέβει, ένας σιωνιστής είναι κατ’ ανάγκη Εβραίος, σε βάθος».



Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού διέψευσε το ρεπορτάζ υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «ωμή επινόηση» και απείλησε με προσφυγή στη δικαιοσύνη εναντίον του Mediapart, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.