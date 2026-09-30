Μια σύλληψη που σήμανε συναγερμό στις αρχές ασφαλείας σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, όταν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 26χρονο υπήκοο Σερβίας.

Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης προσήχθησαν ακόμη τρία άτομα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, καθώς ο 26χρονος φέρεται να είχε εισέλθει στην Ελλάδα μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, το περασμένο Σάββατο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του στη χώρα και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις κινήσεις του.

Η ερυθρά αγγελία και το παρελθόν που ερευνάται

Σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για υπόθεση ληστείας, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των ελληνικών αρχών.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το όνομά του έχει απασχολήσει τις σερβικές αρχές και για άλλες εγκληματικές πράξεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αρχές ερευνούν πλέον αν η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη συνδέεται με κάποια προγραμματισμένη παράνομη ενέργεια ή αν βρισκόταν στην Ελλάδα για διαφορετικό λόγο.

Οι έλεγχοι σε πρόσωπα με διεθνείς αναζητήσεις

Η σύλληψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν αυξήσει τους ελέγχους για άτομα που αναζητούνται διεθνώς και φέρονται να συνδέονται με οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στα Βαλκάνια.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές υποθέσεις συλλήψεων Σέρβων υπηκόων στην Ελλάδα, είτε βάσει διεθνών ενταλμάτων είτε στο πλαίσιο ερευνών για σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις.

Σε πρόσφατες περιπτώσεις, οι ελληνικές αρχές είχαν προχωρήσει σε συλλήψεις Σέρβων υπηκόων που αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας τους ή άλλων κρατών, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στις πιθανές διασυνδέσεις τους και στις κινήσεις τους στην Ελλάδα.

Αναμένονται περισσότερα στοιχεία

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του 26χρονου ούτε λεπτομέρειες για την υπόθεση ληστείας για την οποία εκδόθηκε η ερυθρά αγγελία.

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να ξεκαθαριστεί αν η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή αν πρόκειται για υπόθεση που αφορά αποκλειστικά το διεθνές ένταλμα σε βάρος του.