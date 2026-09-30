Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει. Στο Τενεσί όλα έδειχναν έτοιμα για την εκτέλεση της Κρίστα Πάικ, της γυναίκας που επρόκειτο να γράψει μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία της πολιτείας, όταν μια δικαστική απόφαση ήρθε την τελευταία στιγμή να παγώσει τη διαδικασία.

Ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέστειλε την εκτέλεσή της μόλις μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης, ζητώντας χρόνο για να εξετάσει τα επιχειρήματα που κατέθεσε η πλευρά της υπεράσπισής της.

Η απόφαση ανέφερε ότι «το συμφέρον της δικαιοσύνης και ο οριστικός χαρακτήρας της επικείμενης εκτέλεσης» απαιτούσαν μια σύντομη αναστολή, χωρίς να καθορίζεται ακόμη η διάρκειά της.

Η γυναίκα που περίμενε επί σχεδόν τρεις δεκαετίες την εκτέλεσή της

Η Κρίστα Πάικ, σήμερα 50 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κόλιν Σλέμερ το 1995, όταν η ίδια ήταν μόλις 18 ετών.

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ λόγω της αγριότητάς της. Η Πάικ καταδικάστηκε για φόνο πρώτου βαθμού και η ποινή του θανάτου επικυρώθηκε από τα δικαστήρια μετά από χρόνια προσφυγών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η δολοφονία είχε διαπραχθεί στο Νόξβιλ του Τενεσί και στην υπόθεση είχαν εμπλακεί ακόμη δύο νεαρά άτομα. Ο τότε σύντροφός της, Ταντάριλ Σιπ, ο οποίος ήταν 17 ετών, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ άλλο πρόσωπο συνεργάστηκε με τις Αρχές.

Η υπεράσπιση επικαλέστηκε τραυματικά βιώματα και ψυχική υγεία

Οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ είχαν ζητήσει να μην πραγματοποιηθεί η εκτέλεση, υποστηρίζοντας ότι το δικαστήριο δεν είχε λάβει επαρκώς υπόψη το ιστορικό κακοποίησης που είχε βιώσει στην παιδική της ηλικία, καθώς και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η πλευρά της υποστήριξε επίσης ότι η ηλικία της κατά τη διάπραξη του εγκλήματος και οι συνθήκες της ζωής της θα έπρεπε να έχουν βαρύνει περισσότερο στην επιμέτρηση της ποινής.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι είχε προηγουμένως απορρίψει το αίτημα χάριτος, δηλώνοντας ότι μετά από εξέταση της υπόθεσης δεν θα παρέμβει στην εκτέλεση της ποινής.

Μια εκτέλεση που είχε ιστορική σημασία

Αν πραγματοποιούνταν, η εκτέλεση της Πάικ θα ήταν η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία του Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια και η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στις ΗΠΑ από το 2023.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνδέθηκε ξανά με τη μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θανατική ποινή, τον ρόλο της ψυχικής υγείας και το κατά πόσο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες ζωής ενός ανθρώπου πριν από μια μη αναστρέψιμη απόφαση.

Πλέον, η τύχη της Κρίστα Πάικ παραμένει ξανά στα χέρια των δικαστηρίων, ενώ η νέα δικαστική μάχη ανοίγει έναν ακόμη κύκλο σε μια υπόθεση που κρατά σχεδόν 30 χρόνια.