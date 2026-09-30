Το Politico έγραψε πως τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθεί μια ευρεία συμφωνία συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, απόφαση που ελήφθη λόγω των πιέσεων που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το politico.eu, η συμφωνία θα ανακοινωθεί μετά τη Σύνοδο Κορυφής και θα προβλέπει μεταξύ άλλων στενή συνεργασία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το εμπόριο και δη το ψηφιακό, την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και τις επενδύσεις.

«Ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία, με πρωτοφανείς γεωπολιτικές προκλήσεις, καθώς και προκλήσεις στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του κλίματος και των πόρων», αναφέρεται σε ένα σχέδιο κοινής δήλωσης που πρόκειται να εκδοθεί από τις δύο πλευρές, το οποίο διανεμήθηκε στους πρεσβευτές της ΕΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προγραμματισμένη Σύνοδο που ξεκινά στις 29 Οκτωβρίου.

Με βάση το δημοσίευμα, η ΕΕ και ο Καναδάς επιδιώκουν να ενισχύσουν τους στρατηγικούς τους δεσμούς, καθώς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου που έχει ξεκινήσει ο Τραμπ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε αυτό το μήνα να προσκληθεί ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, γεγονός που προκάλεσε την άμεση απειλή του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει δασμούς.

«Ο Καναδάς και η ΕΕ, χάρη στην απαράμιλλη εμπορική πρόσβαση, τις κοινές αξίες και τα αλληλοσυμπληρούμενα οικονομικά πλεονεκτήματά μας, μπορούν να οικοδομήσουν μια βαθύτερη και πιο ενοποιημένη σχέση», αναφέρεται στο προσχέδιο του εγγράφου.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Οι δύο πλευρές σκοπεύουν να δηλώσουν κατά τη σύνοδο κορυφής τους στο Μόντρεαλ ότι επιθυμούν να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε έργα κρίσιμων ορυκτών, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της συσσώρευσης αποθεμάτων κρίσιμων πόρων, προκειμένου να μετριαστούν οι «διακυμάνσεις της αγοράς και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις».

Η Οτάβα και οι Βρυξέλλες θα ανακοινώσουν επίσης την από κοινού αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών De Havilland, τα οποία θα είναι έτοιμα για χρήση στον Καναδά και στην Ευρώπη το 2030 για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας εθελοντικά… Θα δημιουργήσουμε μια τεχνολογική συμμαχία. Θα ενοποιήσουμε τις αμυντικές βιομηχανικές βάσεις. Θα κάνουμε την Αρκτική ένα εμβληματικό κοινό έργο. Θα εργαστούμε στους τομείς της ενέργειας, των κρίσιμων ορυκτών και των μπαταριών. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής τεχνολογίας, της κυβερνοασφάλειας και της οικονομικής ασφάλειας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στις 15 Σεπτεμβρίου.