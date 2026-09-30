Η φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA το 1998 πωλήθηκε για 12,26 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία, ποσό-ρεκόρ για φανέλα μπάσκετ.

Οι Σικάγο Μπουλς αντιμετώπισαν τους Γιούτα Τζαζ στους τελικούς του 1998 και στο τρίτο παιχνίδι της σειράς είχαν επικρατήσει με 96-54, με τον Τζόρνταν να πετυχαίνει 24 πόντους.

Είναι το παιχνίδι στο οποίο έγινε -και δεν έχει καταρριφθεί- ρεκόρ διαφοράς πόντων σε τελικούς του NBA και η φανέλα που φόρεσε εκείνη την ημέρα ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών πωλήθηκε τώρα σε ποσό-ρεκόρ.

Η φανέλα του Τζόρνταν είχε καταλήξει σε έναν στενό συνεργάτη του και από εκεί πήγε σε έναν έμπορο συλλεκτικών αντικειμένων, πριν καταλήξει σε έναν συλλέκτη και από εκεί στον Ρομπ Γκραφ, ο οποίος την έβγαλε προς πώληση σε δημοπρασία.

Ο άνθρωπος που την αγόρασε, τελικά, πρόσφερε το ποσό των 12,26 εκατ. δολαρίων, ποσό μεγαλύτερο από οποιοδήποτε έχει δοθεί ποτέ για φανέλα μπάσκετ, με τον Τζόρνταν να κάνει έτσι, έστω έμμεσα, ακόμη ένα ρεκόρ.