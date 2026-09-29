Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», όπου ανέφερε ότι προσέχει τη διατροφή της.

«Προσέχω τη διατροφή μου, αλλά θα ήθελα να μην την προσέχω για να είμαι ειλικρινής. Είμαι αναγκασμένη όμως να την προσέχω. Μου αρέσουν τα burger και τα παγωτά. Τα τελευταία χρόνια παχαίνω και δεν μου αρέσει και γι’ αυτό δεν τα τρώω», σημείωσε η ηθοποιός.

Μιλώντας για τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει στο σπίτι της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε τη μικρή της συνήθεια: «Έχω μια τρέλα, θα το έλεγα. Δεν χρησιμοποιώ φώτα, έχω μόνο μικρά φωτάκια και κεριά, τα ανάβω και αυτό με βοηθά να αποφορτίζομαι».