Χιλιάδες διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης και σε άλλες ισπανικές πόλεις ζήτησαν σήμερα το κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών και να τον περιορισμό της οξείας στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα.

Τις κινητοποιήσεις πυροδότησε την περασμένη εβδομάδα η δραματική έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη, όπου διέμενε για περισσότερα από 70 χρόνια. Η υπόθεσή της ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση που υφίστανται οι μακροχρόνιοι ενοικιαστές σε μεγάλες πόλεις και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπου η εκτόξευση των ενοικίων, η αναβάθμιση των περιοχών και η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης έχουν τροφοδοτήσει κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές.

Χθες, η αριστερή κυβέρνηση μειοψηφίας της Ισπανίας ενέκρινε δύο διατάγματα που περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων την απαγόρευση των εξώσεων για ευάλωτους ενοικιαστές έως το 2030, ωστόσο, η πλήρης εφαρμογή τους εξαρτάται από την έγκρισή τους από την κατακερματισμένη Κάτω Βουλή, που αναμένεται να ψηφίσει την Παρασκευή.

Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα πως είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» για το ενδεχόμενο να εγκριθούν τα δύο διατάγματα για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή από τους βουλευτές στη Μαδρίτη.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για την υιοθέτησή τους», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, παρά της απουσία της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με τη δεξιά αντιπολίτευση να προειδοποιεί ήδη πως θα καταψηφίσει τα δύο κείμενα.

Ενώπιον των δημοσιογράφων, ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός κατήγγειλε την «έλλειψη ανθρωπιάς» της ηγεσίας του Λαϊκού Κόμματος (δεξιά), που κατηγορεί τον επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης ότι, από τότε που ανέλαβε την εξουσία το 2018, δεν έχει καταφέρει να ανακόψει την εκτόξευση των τιμών των κατοικιών.

«Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι θέμα ανθρωπιάς», τόνισε με έμφαση ο Πέδρο Σάντσεθ αναφερόμενος στα δύο διατάγματα. «Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν υποστεί εξώσεις, για ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είναι αδύνατο για αυτούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατοικία είτε προς ενοικίαση είτε προς αγορά!».

Εντούτοις, πολλοί ακτιβιστές υποστηρίζουν πως ακόμα και αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν την κρίση. «Δεν είναι αρκετά. Μπορεί να αποτελούν μια αφετηρία ή μια προσωρινή λύση», είπε στο Ρόιτερς ο 32χρονος υπάλληλος φαρμακοβιομηχανίας Χούλιο Γκόμεθ, προσθέτοντας πως προτίθεται να μείνει στη σκηνή του στην πλατεία της Μαδρίτης Puerta del Sol για «όσο χρειαστεί».

Άλλοι επέκριναν την απόφαση της κυβέρνησης να χωρίσει τα μέτρα σε δύο ξεχωριστά νομοσχέδια, με την προσδοκία ότι το ένα από αυτά, το οποίο παρατείνει αυτόματα τις μισθώσεις προκειμένου να αποτρέψει τις υπέρογκες αυξήσεις ενοικίων, θα απορριφθεί από μια οριακή πλειοψηφία της δεξιάς.

«Το έκαναν έτσι ώστε να εγκριθεί το ένα και να απορριφθεί το πιο ισχυρό, μόνο και μόνο για να περάσουν το ένα κυριολεκτικά στο παρά πέντε», δήλωσε ο 26χρονος κτηνίατρος Γκονζάλο Σάντσεθ.

Από την πλευρά της, η Ένωση Μισθωτών της Μαδρίτης, που οργάνωσε τις πρώτες διαδηλώσεις, περιέγραψε ορισμένα από τα μέτρα ως «ψίχουλα», αν και αποκάλεσε επίσης την κίνηση της κυβέρνησης μιας «ιστορική νίκη» για το κοινωνικό κίνημα.

Στο μεταξύ, δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Μπουρχασότ, κοντά στη Βαλένθια, για να εμποδίσουν την έξωση του Ντανιέλ Γκονζάλεθ, ενός καθηγητή πανεπιστημίου που ζούσε στο σπίτι αυτό από το 2009. Αντιμέτωποι με τους διαδηλωτές, οι δικαστικοί υπάλληλοι συμφώνησαν να αναβάλουν την έξωση για τουλάχιστον 10 ημέρες.

Ο Γκονζάλεθ είπε πως πληρώνει το ενοίκιό του εγκαίρως για περισσότερα από 17 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το ακίνητο έχει αλλάξει ιδιοκτήτη και έχει περάσει διαδοχικά σε επενδυτικά funds. Ωστόσο, έπειτα από μια σχεδόν δεκαετή νομική διαμάχη, τα δικαστήρια τελικά δικαίωσαν τον ιδιοκτήτη.

Η δημόσια κατακραυγή για την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα οδήγησε σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη της, την εταιρεία ακινήτων Urbagestion, ώστε να παραμείνει στο διαμέρισμά της με το ενοίκιο να παραμένει αμετάβλητο. Παραμένει στο νοσοκομείο μετά την έξωση, αλλά αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της τις επόμενες ημέρες.

Ο συνιδιοκτήτης της Urbagestion, Ρικάρντο Αλόνσο, δήλωσε στην εφημερίδα El Economista ότι ο ίδιος και ο συνέταιρός του είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με εκστρατεία άσκησης πίεσης σε σχέση με την έξωση, αναφέροντας ως παράδειγμα την αποστολή ενός κουτιού που περιείχε ζωντανές κατσαρίδες.