Νέο ντοκουμέντο από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι παρουσίασε το MEGA και η εκπομπή «Live News», φέρνοντας στο φως νέα στοιχεία για την ποσότητα αίματος και πλάσματος που καταγράφηκε από το μηχάνημα.

Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, κατά τη διαδικασία φαίνεται να καταγράφηκε μεγαλύτερη ποσότητα πλάσματος και αίματος που αφαιρέθηκε σε σχέση με τον όγκο που αναπληρώθηκε.

Το συγκεκριμένο στοιχείο σχολίασε στο «Live News» ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για έλλειμμα περίπου 700 ml με βάση τις ενδείξεις που αναγράφονται στο έγγραφο.

Τι καταγράφει το έγγραφο της πλασμαφαίρεσης

Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:14:10 και περιλαμβάνει τις ενδείξεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Συγκεκριμένα αναγράφονται:

Βάρος ασθενούς: 85 kg

85 kg Όγκος έκπλυσης: 2,5 L

2,5 L Όγκος αίματος: 5,6 L

5,6 L Μεταβολή βάρους: -13,8 g

-13,8 g Επιστρεφόμενος όγκος αίματος: 0 mL

0 mL Όγκος πλάσματος: 953 mL

953 mL Επιστρεφόμενος όγκος πλάσματος: 0 mL

0 mL Μέτρηση εκπλύσεων: 1,0

1,0 Όγκος αναπλήρωσης: 243 mL

Με βάση τις συγκεκριμένες καταγραφές, ο κ. Βασιλόπουλος εκτίμησε ότι προκύπτει έλλειμμα περίπου 710 ml.

«Τα 700 ml είναι μια μεγάλη απώλεια»

Μιλώντας στο «Live News», ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας εξήγησε ότι, με βάση τις συγκεκριμένες ενδείξεις, πρόκειται για σημαντική απώλεια σε σχέση με τον συνολικό όγκο αίματος ενός ανθρώπου περίπου 85 κιλών.

«Ένας άνθρωπος περίπου 85 κιλά θα πρέπει να έχει γύρω στα 4-5 λίτρα αίμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 700 ml είναι μια απώλεια της τάξης περίπου του 20% από τον διακινούμενο όγκο του αίματος», ανέφερε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο μοντέλο του μηχανήματος, ωστόσο, όπως είπε, από τις μετρήσεις που αποτυπώνονται στην κάρτα προκύπτει έλλειμμα περίπου 700 ml στην εξωσωματική διακίνηση του αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αναφορά στις ροές και τις πιθανές θρομβώσεις

Ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε επίσης στον λεγόμενο «νεκρό όγκο» του κυκλώματος, δηλαδή στην ποσότητα αίματος που βρίσκεται στις σωληνώσεις και στο φίλτρο της συσκευής κατά την εξωσωματική κυκλοφορία.

Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος όγκος δεν θεωρεί ότι δικαιολογεί από μόνος του μια τόσο μεγάλη διαφορά και εξέφρασε την υπόθεση ότι θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα στις ροές και ειδικότερα στην επιστροφή του αίματος.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο θρόμβωσης στο κύκλωμα, σημειώνοντας ότι τέτοιες καταστάσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν συναγερμό στο μηχάνημα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι, σε περίπτωση σημαντικής απώλειας αίματος και ελλιπούς επιστροφής του στον οργανισμό, μπορεί να προκληθεί υποογκαιμικό σοκ, καθώς μειώνεται η παροχή αίματος και οξυγόνου στα όργανα.

Τα νέα στοιχεία στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη

Το συγκεκριμένο έγγραφο αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Η γιατρός που πραγματοποίησε τη διαδικασία βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση, ενώ οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση και τον θάνατο του τραγουδιστή εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι ενδείξεις του μηχανήματος και η ερμηνεία τους από ειδικούς αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής δικαστικής και ιατρικής διερεύνησης της υπόθεσης.