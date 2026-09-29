Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο των Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο Κολωνάκι.

Στο επίκεντρο των νεότερων πληροφοριών βρίσκεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως υποστηρίζει, η ίδια τού είχε προτείνει στο παρελθόν να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, παρουσιάζοντάς του τη διαδικασία ως έναν τρόπο απομάκρυνσης τοξινών από το αίμα.

«Κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά», είπε ο Νάσος Κομιανός σύμφωνα με το Star.

Η συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Κομιανός έχει αναφέρει ότι είχε προσεγγιστεί από πρόσωπα του περιβάλλοντος του τραγουδιστή, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο να υποβληθεί σε ύπνωση. Κατά το Star, στη συνάντηση που ακολούθησε ήταν ο υπνοθεραπευτής εκείνος που έθεσε στον Γιώργο Μαζωνάκη το θέμα της θεραπείας καθαρισμού του πλάσματος.

Υπνοθεραπευτής: Έχεις ακούσει για μια διαδικασία καθαρισμού πλάσματος και του αίματος;

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Τρεις ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον καλλιτέχνη, ο υπνοθεραπευτής είχε επικοινωνήσει με την Ιωάννα Γάκα, αναζητώντας, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, πληροφορίες για κάποια θεραπεία που θα μπορούσε να προταθεί στον τραγουδιστή.

«Προσεγγίστηκα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχεις κάποια πιο κατάλληλη θεραπεία για εκείνον. Ίσως μια θεραπεία που την έχεις προτείνει και σε εμένα, με την οποία καθάριζε το αίμα από τοξίνες», φέρεται να είπε στην γιατρό.

Το τηλεφώνημα στη Γάκα δύο ημέρες πριν από τον θάνατο

Το τετ α τετ του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Νάσο Κομιανό πραγματοποιήθηκε σε γνωστό κατάστημα του Ψυχικού, μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επικοινώνησαν τηλεφωνικά, με ανοιχτή ακρόαση, με την Ιωάννα Γάκα. Σύμφωνα με τον Κομιανό, σκοπός ήταν να διευκρινιστεί εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο μπορούσε να εφαρμοστεί με ασφάλεια στον τραγουδιστή.

«Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του».

Η συνομιλία μετά τον θάνατο

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Κομιανός και Γάκα είχαν νέα επικοινωνία, κατά την οποία συζήτησαν τι θα μπορούσε να έχει οδηγήσει στην κατάληξη του καλλιτέχνη.

Υπνοθεραπευτής: «Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως φταίει αυτό;

Γάκα: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε».