Ο Good Job Nicky επέλεξε να τιμήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας ένα από τα τραγούδια που έχουν συνδεθεί με την πορεία του, το «Ποτέ Ποτέ», σε μουσική και στίχους του πατέρα του, Γιάννη Πάριου.

Ο νεαρός καλλιτέχνης εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Λυκαβηττού, όπου άνοιξε τη συναυλία του Slimane. Στο πρόγραμμα που παρουσίασε συμπεριέλαβε και το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 με ερμηνευτή τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, ο Good Job Nicky φαίνεται να ερμηνεύει το «Ποτέ Ποτέ» με τη δική του ξεχωριστή προσέγγιση, φορώντας σκούφο και πουλόβερ, σε μια εμφάνιση αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα τραγουδιστή.