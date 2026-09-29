Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, από την εκπομπή Live News του Mega και τον Νίικο Ευαγγελάτο, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο τα ιατρεία που διατηρούσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία.

Οι δύο γιατροί, που έχουν προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή, ελέγχονται στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές αναζητούν στοιχεία για τις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με τις κλινικές τους στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί καταγγελίες από πρώην πελάτες και ασθενείς των δύο γιατρών, οι οποίοι κάνουν λόγο για θεραπείες υψηλού κόστους, ειδικά σκευάσματα και εναλλακτικές πρακτικές.

Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά των δύο γιατρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η 56χρονη γιατρός φέρεται να δήλωνε εισοδήματα περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ο 58χρονος σύζυγός της περίπου 95.000 ευρώ. Η ίδια εικόνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμφανίζεται και στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών.

Οι αρχές εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού, αναζητώντας ενδεχόμενες συναλλαγές που δεν αποτυπώνονται στα φορολογικά στοιχεία, καθώς και χρηματικά ποσά που φέρεται να είχαν στην κατοχή τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα των χρημάτων που φέρεται να είχε μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα που υποβλήθηκε στην επίμαχη πλασμαφαίρεση, καθώς και το κόστος της υδροθεραπείας στην οποία είχε υποβληθεί μία ημέρα νωρίτερα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά το περιστατικό εντοπίστηκαν στην κατοχή του τραγουδιστή μόλις 145 ευρώ σε μετρητά, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταβλήθηκαν τυχόν ποσά για τις συγκεκριμένες πράξεις.

Καταγγελίες για σκευάσματα και τραπεζικό λογαριασμό στη Λετονία

Σύμφωνα με το Live News, δύο διαφορετικές καταγγελίες που έγιναν σε βάρος των γιατρών περιλαμβάνουν αναφορές σε σκευάσματα που φέρεται να συνταγογραφούνταν ή να προτείνονταν σε ασθενείς και στη συνέχεια αγοράζονταν μέσω συγκεκριμένων συνεργατών.

Σε μία από τις περιπτώσεις, που αφορά καρκινοπαθή ασθενή, τα χρήματα για τα σκευάσματα φέρεται να κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Λετονία.

Μία ακόμη γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι επισκεπτόταν επί χρόνια τη 56χρονη γιατρό, περιέγραψε αντίστοιχη διαδικασία για ειδικά σκευάσματα που, σύμφωνα με την ίδια, προέρχονταν από τη Ρωσία.

Όπως κατήγγειλε, συνεργάτης της γιατρού τής έστειλε στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στη Λετονία για την καταβολή 514 ευρώ. Όταν η ίδια εξέφρασε την αντίρρησή της να στείλει χρήματα στο εξωτερικό, φέρεται να της προτάθηκε να καταβάλει τα χρήματα σε μετρητά.

Η γυναίκα περιέγραψε, μάλιστα, συναντήσεις σε σημεία του κέντρου της Αθήνας, όπου, όπως υποστήριξε, παρέδιδε χρήματα σε φακέλους προκειμένου να παραλάβει τα σκευάσματα.

«Έδινα περίπου 40.000 ευρώ σε οκτώ χρόνια»

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι επισκεπτόταν τη 56χρονη γιατρό από το 2018, αρχικά αναζητώντας βοήθεια για να αποκτήσει παιδί.

Όπως υποστήριξε, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών της τής προτείνονταν διάφορα σκευάσματα και εξετάσεις, ενώ η γιατρός φέρεται να της πρότεινε και θεραπείες που, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα υγείας.

Η γυναίκα περιέγραψε επίσης ότι, σε επικοινωνία της με τη γιατρό, της είχαν αποδοθεί διάφορες λοιμώξεις ως αιτία συμπτωμάτων που αντιμετώπιζε, ενώ για άλλα προβλήματα υγείας φέρεται να της προτείνονταν συγκεκριμένες εξετάσεις σε συνεργαζόμενους επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την ίδια, σταδιακά η 56χρονη γιατρός τής μιλούσε και για την πλασμαφαίρεση, την οποία φέρεται να παρουσίαζε ως ένα είδος «detox» για τον οργανισμό.

«Μου είχε μιλήσει πολύ έντονα για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα μασάζ της Πατριάρχου Ιωακείμ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ακόμη ότι για περίπου οκτώ χρόνια κατέβαλλε σημαντικά ποσά για επισκέψεις και σκευάσματα.

«Πάνω κάτω έδινα γύρω στα 400 ευρώ κάθε μήνα, για οχτώ χρόνια. Έδωσα περίπου 5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Επί οχτώ χρόνια. Αυτό κάνει 40.000 ευρώ», ανέφερε.

Η καταγγελία για την ένεση και την πλασμαφαίρεση

Η ίδια περιέγραψε και ένα περιστατικό κατά το οποίο, όπως υποστήριξε, η γιατρός τής χορήγησε ουσία στο στόμα για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Όπως είπε, η γιατρός τής είχε αναφέρει ότι υπήρχε μία νέα θεραπεία για τις αιμορροΐδες και πως θα χρειαζόταν να πραγματοποιηθεί αρκετές φορές, με κόστος 150 ευρώ ανά ένεση.

«Μου λέει “άνοιξε το στόμα, το στόμα σου” και μου χώνει μία ένεση κάτω και μία ένεση επάνω και έπαθα σοκ εκείνη την ώρα», περιέγραψε.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ανησύχησε για το τι ακριβώς είχε χορηγηθεί και απευθύνθηκε στον γαστρεντερολόγο της.

«Μου λέει “και δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό που σου έβαλε”», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι κατά την τελευταία της επίσκεψη η γιατρός επέμενε ιδιαίτερα να υποβληθεί σε θεραπεία με μηχάνημα που είχε προμηθευτεί από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 56χρονη παρουσίαζε την πλασμαφαίρεση ως διαδικασία «detox», υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να απομακρύνει προβλήματα από τον οργανισμό.

Οι καταγγελίες για τις πληρωμές

Η ίδια γυναίκα έκανε λόγο και για πληρωμές χωρίς αποδείξεις κατά τις επισκέψεις της.

«Ούτως ή άλλως και στο ιατρείο της όταν πηγαίναμε όλα μαύρα ήταν. Δεν παίρναμε απόδειξη για τίποτα», ανέφερε.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι χρεώσεις διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη συχνότητα των επισκέψεων και πως για τα σκευάσματα καταβάλλονταν επιπλέον σημαντικά ποσά.

Σε άλλη περίπτωση που περιέγραψε, συνεργάτης της γιατρού φέρεται να της πρότεινε, αντί της πληρωμής στον λογαριασμό της Λετονίας, να καταβάλει τα χρήματα με μετρητά ή μέσω ταχυδρομικής επιταγής.

Η ίδια υποστήριξε ότι τελικά κατέθεσε 597 ευρώ στον λογαριασμό που της είχε δοθεί, αφού προηγουμένως είχε παραλάβει τα σκευάσματα.

«Πήγα για να αποκτήσω παιδιά»

Η γυναίκα υποστήριξε ότι αρχικά είχε απευθυνθεί στη 56χρονη επειδή ήθελε να αποκτήσει παιδί και της είχε συστηθεί ως γυναικολόγος.

«Πήγα για να αποκτήσω παιδιά. Μου τη σύστησαν ως γυναικολόγο για να κάνω boost στα ωάρια», ανέφερε.

Όπως είπε, η γιατρός τής είχε παρουσιάσει την προσπάθεια ως κάτι που μπορούσε να επιτευχθεί, ωστόσο η ίδια τελικά δεν απέκτησε παιδί.

«Εγώ δεν απέκτησα παιδί με τις μεθόδους και τη βοήθεια της 56χρονης», ανέφερε, μεταφέροντας και τη φράση που, όπως υποστήριξε, της είπε η γιατρός: «Τώρα μεγάλωσες μωρέ. Τώρα εντάξει, τι να κάνουμε; Θεοί δεν είμαστε κιόλας».

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν καταγγελίες και μαρτυρίες που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο δημοσιογραφικών ρεπορτάζ και δεν αποτελούν από μόνες τους δικαστικά διαπιστωμένα περιστατικά. Η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε εξέλιξη.