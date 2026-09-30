Αποκαλυπτικός ήταν πρώην συνεργάτης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του τραγουδιστή, αλλά και στη μεταξύ τους σχέση.

Για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο είπε ότι «πολλές φορές του άρεσε να φέρνει ασθενείς και εργαζόμενες σε δύσκολη θέση αλλά στο όριο. Το βλέμμα του ήταν αρρωστημένο που καταλαβαίνεις ότι σκέφτεται αδιανόητα πράγματα. Ακόμα και το ότι κοιμόταν στον καναπέ ενώ μπορεί να έμπαινε ασθενής, αυτά δεν είναι φυσιολογικά για έναν γιατρό».

«Είχε πολύ ακριβά γούστα, ακόμη και στο κάθε τι που φόραγε πάνω του. Δηλαδή από τις πληροφορίες που έχω μέχρι και τα εσώρουχα που χρησιμοποιούσε ο ίδιος ήταν πανάκριβα. Είχε τύχει ένα εσώρουχο να ειπωθεί ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ύφασμα, βαμβάκι από νησί του Ειρηνικού, το οποίο έκανε κοντά στα 1.000 ευρώ», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιωάννα Γάκα «ήταν το αφεντικό της μεταξύ τους σχέσης. Του γιατρού του άρεσαν οι δυναμικές γυναίκες, κάποιοι θα έλεγαν ότι τον είχε ευνουχίσει, τη φοβόταν σε κάποιο βαθμό και κάποιες από τις τρέλες που έκανε και μπορεί να διαφωνούσε, δεν το έλεγε».

Όπως είπε ο πρώην συνεργάτης, «ο γιατρός δεν θα έκανε τα πάντα στον βωμό του χρήματος, η γιατρός (σ.σ. η Ιωάννα Γάκα) ήταν αυτή που είχε δίψα για χρήμα και για φήμη και εξουσία».

«Κάποια στιγμή μπορεί να ψέλλιζε κάποιος ότι μπορεί να γίνει η στραβή με τις παλαβομάρες της γιατρού», αποκάλυψε ακόμη.