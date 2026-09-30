Χωρίς τον Γιαν Πολ Φαν Χέκε, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Σερβία, θα παραταχθεί η Ολλανδία κόντρα στην Εθνική Ελλάδας την Πέμπτη (1/10).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική του ομίλου στο Nations League, σε ένα παιχνίδι που είναι και ντέρμπι κορυφής, καθώς η Ελλάδα είναι 1η με 6 βαθμούς και η Ολλανδία 2η με 4.

Οι «οράνιε» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς της Τούμπας και ο Τσάβι δεν θα έχει τελικά στη διάθεσή του τον Φαν Χέκε μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα με τη Σερβία.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε από την αποστολή της Ολλανδίας λόγω του τραυματισμού του και θα επιστρέψει στο Λονδίνο για να αρχίσει αποθεραπεία υπό την επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου της Τότεναμ, στην οποία ανήκει.