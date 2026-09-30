Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Αλβανία, ότι η ιρλανδική προεδρία στηρίζει πλήρως το αίτημα της Ελλάδας για την εφαρμογή του κράτους δικαίου σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, έστειλε η πρέσβης της Ιρλανδίας στην Αθήνα, Ciara O’Floinn.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η ιρλανδική προεδρία παρακολουθεί στενά το θέμα και θα φροντίσει να γίνουν σεβαστές οι υποχρεώσεις της Αλβανίας, τονίζοντας ότι, «πρέπει πρώτα να αποδειχθεί ότι σέβεται και τηρεί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή οικογένεια».



Ενημερώνοντας τα μέλη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών της ελληνικής Βουλής, για τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η Ciara O’Floinn εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Ιρλανδίας στην Ελλάδα, για το μεταναστευτικό πρόβλημα, επισημαίνοντας ότι «το διαχειρίζεται πολύ καλά».



Πλήρως υποστηρικτική στις ελληνικές θέσεις δήλωσε και για το κυπριακό πρόβλημα, κάνοντας λόγο για «κοινές απόψεις στην εφαρμογή του κράτους δικαίου», ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ιρλανδική προεδρία καταλαβαίνει απόλυτα τη θέση που έχει η Ελλάδα στη γειτονιά της, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της».



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Απαντώντας σε ερωτήματα και επισημάνσεις που έθεσαν βουλευτές όλων των κομμάτων, για την διεύρυνση της ΕΕ και την τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης σε ότι αφορά ειδικά στην Αλβανία, η Ιρλανδή πρέσβης, προσδιόρισε «το σεβασμό του κράτους δικαίου και τα θέματα της διαφθοράς ως την «πιο προκλητική περίπτωση».



«Ήμουν χθες στην Αλβανία. Η διεύρυνση και η στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων, όπως και της Μολδαβίας, είναι βασική αρχή στις θέσεις μας. Η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνει και με άλλες χώρες που το αξίζουν. Φυσικά, όμως, πρέπει να σεβαστούν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. Υπάρχουν θέματα ως προς το σεβασμό του κράτους δικαίου και της διαφθοράς.



Ειδικά στην Αλβανία, είναι η πιο προκλητική περίπτωση. Υποστηρίζουμε πολύ τον αλβανικό λαό για να επωφεληθούν από την διαδικασία διεύρυνσης και την ένταξη τους στην ΕΕ. Υπάρχουν, όμως, πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν, και πρέπει να αποδειχτεί φυσικά ότι έχουν σεβαστεί όλα τα ζητήματα που έχουν προκύψει και αυτό συμπεριλαμβάνει και την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία.



Φυσικά θα παρακολουθούμε το θέμα αυτό, και θα φροντίσουμε, έτσι ώστε οι υποχρεώσεις της να γίνονται σεβαστές», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Έμφαση έδωσε και στο μεταναστευτικό πρόβλημα, μεταφέροντας την πλήρη στήριξη της ιρλανδικής προεδρίας στις ελληνικές θέσεις.



«Προφανώς η μετανάστευση είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα εδώ στην Ελλάδα. Με τους πρέσβεις της ΕΕ επισκεφτήκαμε τη Χίο, ενώ πρόσφατα ήμασταν και στη Λέσβο και είδαμε ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει εκεί και πως προστατεύετε και διαχειρίζεστε τα ευρωπαϊκά σύνορα της ΕΕ.



Η Ιρλανδία ως προεδρία εκφράζει την πλήρη στήριξη της προς την Ελλάδα για την κατάσταση που αντιμετωπίζει με τις μεταναστευτικές ροές που διαχειρίζεται πολύ καλά», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:



«Χωρίς ένα σωστό σύστημα επιστροφών δεν θα μπορέσει το Σύμφωνο Μετανάστευσης -που έχει τεθεί σε εφαρμογή- να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και προβλέπονται».



Η ιρλανδή πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, επισημαίνοντας ότι «τις δύο χώρες μας συνδέει και το θέμα της Κύπρου».



«Και εμείς, ως μικρή χώρα, και στην ΕΕ και στον ΟΗΕ έχουμε κοινές απόψεις και προοπτικές με την Ελλάδα.



Χωρίς το διεθνές δίκαιο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο διεθνές στερέωμα, οπότε το στηρίζουμε πλήρως. Και καταλαβαίνουμε απόλυτα τη θέση που έχει η Ελλάδα στη γειτονιά της, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, και τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της. Πρέπει λοιπόν πράγματι να είναι προτεραιότητα το διεθνές δίκαιο και είναι και ένας λόγος που είμαστε τόσο πολύ καλοί εταίροι και χαίρομαι που είμαστε μαζί», τόνισε.



Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με τη Παλαιστίνη και το πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η ιρλανδή πρέσβης τόνισε ότι η κατάσταση στη Γάζα είναι ψηλά στην ατζέντα της ιρλανδικής προεδρίας.



«Θέλουμε να δούμε μια λύση για την σύγκρουση μεταξύ ισραηλινών και παλαιστινίων. Η Ιρλανδία έχει ξεκάθαρη θέση για το παλαιστινιακό ζήτημα. Έχουμε υποστηρίξει την Παλαιστίνη για την κατάσταση στη Γάζα και είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα της προεδρίας μας, εξ ου και οι συναντήσεις που έχουν γίνει με τον πρόεδρο μας και τον υπουργό Εξωτερικών. Όλη η ιρλανδική κυβέρνηση έχουν καταδικάσει με τον πιο έντονο τρόπο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, που δυστυχώς συνεχίζεται . Έτσι έγινε και στον ΟΗΕ την προηγούμενη εβδομάδα. Και βεβαίως η απαγόρευση των εμπορικών συναλλαγών που έχουμε είναι μια σκληρή θέση», επεσήμανε.



Ακόμα, η Ciara O’Floinn, εστίασε στο ενεργειακό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι είναι μία από τις κοινές προκλήσεις που έχουν οι δύο χώρες.



«Το θέμα της ενέργειας, είναι μια πανευρωπαϊκή πρόκληση που πρέπει να συζητηθεί και οι ηγέτες μας να βρουν λύσεις. Έγινε μια άτυπη συνάντηση των υπουργών αυτή την εβδομάδα. Συζήτησαν την νομοθετική ατζέντα της Κομισιόν για τον ευρωπαϊκό τομέα, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να καλύψουν τα ενεργειακά τους έξοδα. Σημαντικό είναι και το πακέτο των δικτύων, το οποίο βασίζεται στην διασύνδεση που και είναι εξίσου ένα μεγάλο θέμα για την Ιρλανδία και την Ελλάδα», είπε.



Σύνθημα και αρχή της ιρλανδικής προεδρίας, όπως τόνισε είναι, «η ισχύς εν τη ενώσει».



«Σήμερα, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η ενεργή και ουσιαστική παρουσία όλων, μπροστά στις νέες και μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μείνουμε απλοί θεατές», υπογράμμισε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Όπως είπε, «πολιτικές όπως η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική της συνοχής είναι πολύ σημαντικές για εμάς ως προς την υποστήριξη των κοινωνιών μας».



«Είμαστε όντως μια αγροτική, νησιωτική χώρα. Πιστεύω ότι η Ιρλανδία έχει μία αξιοπιστία και θα είναι ένας παράγοντας που θα επηρεάσει ως προς τις διαπραγματεύσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, έχουμε συνείδηση για τα θέματα, είμαι αισιόδοξη θα έχουμε μία συμφωνία μέχρι τέλος του χρόνου που θα είναι ισορροπημένη για όλους και θα υποστηρίξει και τις χώρες που το χρειάζονται. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική Ευρώπη.



Πιστεύω ότι θα γίνονται αναφορές ως προς το οικονομικό μοντέλο που θα βοηθήσει τους πολίτες μας και θα προστατεύσει τις κοινωνίες και τις οικονομίες των χωρών μας», κατέληξε και επανέλαβε ότι «υπάρχουν αρκετά κοινά θέματα και αξίες και στενοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Ιρλανδίας».