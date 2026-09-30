Η ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, καθώς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφηκε νέα υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο 2026 από το 8,8% τον Αύγουστο 2025.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας και για ιστορικό χαμηλό 18ετίας.

Η κ. Κεραμέως τονίζει επίσης ότι απέχουμε πλέον μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει στην ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας, σημειώνεται μείωση στην ανεργία των ανδρών (4,9% από 6,9%), μείωση στην ανεργία των γυναικών (10,3% από 11,1%) και εξαιρετικά μεγάλη μείωση στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών (15,6% από 21,8%).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μόνο έναν θετικό δείκτη για την οικονομία. Αποτελεί και αφετηρία για το επόμενο βήμα: τη δημιουργία ακόμη περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης, τη διασύνδεση των εργαζομένων με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας εκείνων των ομάδων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την τόνωση της απασχόλησης, με έμφαση σε στοχευμένες και ενεργητικές πολιτικές.

Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας τεσσάρων ομάδων με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της απασχόλησης, όπως των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι αποκτούν τα εφόδια που απαιτεί μια αγορά εργασίας η οποία μετασχηματίζεται διαρκώς, με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση να δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες ειδικότητες. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση, για να μετατρέπεται η κατάρτιση σε πραγματική επαγγελματική ευκαιρία.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, με στόχο την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας και την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας. Η αποτελεσματικότερη μετάβαση από την ανεργία στην εργασία αποτελεί βασικό πυλώνα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει επίσης η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όπως υπογραμμίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή και τις ανάγκες των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και να προσφέρει στους νέους και στους εργαζόμενους δεξιότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, όπως η εφαρμογή JOBmatch, που διευκολύνουν την άμεση επαφή επιχειρήσεων και υποψηφίων και ενισχύουν τη διασύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα επενδύει στην προσέλκυση και στην αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων μέσω δράσεων, όπως το «Rebrain Greece», δημιουργώντας διαύλους επικοινωνίας με Έλληνες επαγγελματίες του εξωτερικού και ευκαιρίες διασύνδεσής τους με θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων. Η επέκτασή της σε νέους κλάδους ενισχύει την καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας. Η εφαρμογή της καλύπτει ήδη περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, η μείωση της ανεργίας στο 7,4% αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο η περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας. Είναι η δημιουργία μιας αγοράς εργασίας με περισσότερες ευκαιρίες, καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ εργαζομένων και αναγκών των επιχειρήσεων, ίσες ευκαιρίες και ισχυρότερη προστασία των εργαζομένων.