Την αφαίρεση αναθεωρητικών και αλυτρωτικών διατυπώσεων από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται στη Βόρεια Μακεδονία ζητά η Αθήνα. Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ότι η χρήση λανθασμένης ορολογίας δεν παραβιάζει μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης Γιώργου Ρούντα, η κ. Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά καταγράφει και αναδεικνύει τα επίμαχα σημεία, καθώς και ότι επιμένει σταθερά στην ορθή καταγραφή της ιστορικής πραγματικότητας και της εθνικής καταγωγής προσωπικοτήτων όπως ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Φίλιππος Β΄.



«Η ελληνική πλευρά ζητά την αφαίρεση των διατυπώσεων που έχουν αναθεωρητικό χαρακτήρα και αναμένει την ανταπόκριση της άλλης πλευράς», τόνισε η υφυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε απόκλιση συνιστά ευθεία παραβίαση των δεσμεύσεων των Σκοπίων.



Η συζήτηση προκλήθηκε με αφορμή αναφορές στο επίσημο εγχειρίδιο Μακεδονικής Γλώσσας της ΣΤ΄ τάξης, όπου η «πατρίδα» χαρακτηρίζεται «υπόδουλη», ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος παρουσιάζεται χωρίς να γίνεται η απαραίτητη διάκριση με τη σύγχρονη ταυτότητα της γειτονικής χώρας.



Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επεσήμανε ότι παρότι η έγκριση των βιβλίων ανήκει στο υπουργείο Παιδείας κάθε κράτους, η Ελλάδα δεν θα παύσει να διεκδικεί την ορθή αποτύπωση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Παρέπεμψε στα άρθρα 7 και 8 της Συμφωνίας των Πρεσπών, τα οποία υπογραμμίζουν ξεκάθαρα την ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονίας.



Η υφυπουργός σημείωσε ότι η Μικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο, με την τελευταία συνάντηση να έχει πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Μάιο του 2026.



Παρά την κριτική για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, η ελληνική πλευρά μεριμνά για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και καταγράφει σε κάθε συνεδρίαση τα σημεία που παραβιάζουν την ορθή παρουσίαση της ιστορίας.