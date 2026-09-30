Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν αυτός που εκπροσώπησε τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας στη συνέντευξη Τύπου για το ματς της Πέμπτης (1/10) με την Ολλανδία, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League A του Nations League.

Η Εθνική ομάδα έχει τρελάνει την Ευρώπη μετά τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας νίκες κόντρα σε Σερβία και Γερμανία, με τους Έλληνες φιλάθλους να έχουν εξαφανίσει τα εισιτήρια για το ματς της Πέμπτης με την Ολλανδία ενώ κατάμεστη θα είναι η Τούμπα και την Κυριακή (4/10) κόντρα στα «πάντσερ».

Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων είναι στα ύψη μετά τα αποτελέσματα σε Βελιγράδι και Άουγκσμπουργκ, στην ομάδα όμως υπάρχει ηρεμία και προσπαθούν να μην παρασυρθούν, όπως τόνισε ο Παυλίδης στη συνέντευξη Τύπου.

Αναλυτικά όσα είπε…

Για το πώς διαχειρίζεται η ομάδα τα συναισθήματα μετά τις δύο νίκες με Σερβία και Γερμανία: «Είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε δύο ματς με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε πολύ δεν μας βγαίνει σε καλό. Στο παρελθόν την έχουμε… πατήσει. Μάθαμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά».

Για τον Μέερτινγκ: «Ξέρω τον Μαξ από τα τελευταία δύο χρόνια στην Άλκμααρ. Είμαι έκπληκτος με την εξέλιξή του σαν επιθετικός και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Όταν ήταν με εμάς ήταν 18 χρονών, κέρδισε το Youth League και έδειξε τα χαρακτηριστικά του. Τώρα είναι βασικός και αγωνίζεται στην Εθνική ομάδα».

Για τον ρόλο που του έχει δώσει ο Γιοβάνοβιτς σαν 10άρι: «Είναι υπερβολή να λέμε ότι παίζω σαν τον… Κέιν. Μου άρεσε, έκανα πράγματα που ταιριάζουν στο παιχνίδι μου, προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα και βγήκε σε καλό».