Ανατροπή σημειώθηκε στην υπόθεση της 28χρονης οικιακής βοηθού στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία 51χρονης γυναίκας για κλοπή 50.000 ευρώ και δύο χρυσών λιρών από το σπίτι της στο Πανόραμα.

Η νεαρή γυναίκα, η οποία από την πρώτη στιγμή αρνιόταν ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνιση των χρημάτων, αφέθηκε τελικά ελεύθερη, καθώς η καταγγελία σε βάρος της ανακλήθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα χρήματα και οι χρυσές λίρες εντοπίστηκαν τελικά σε άλλο σημείο μέσα στο ίδιο το σπίτι, γεγονός που ανέτρεψε τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η αρχική καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψη

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η 51χρονη εργοδότρια απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές και κατήγγειλε ότι από την κατοικία της είχαν αφαιρεθεί 50.000 ευρώ και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας.

Η γυναίκα είχε αναφέρει ότι τα χρήματα βρίσκονταν κρυμμένα σε σακούλα με ρούχα και ότι διαπίστωσε πως έλειπαν μετά την επίσκεψη της οικιακής βοηθού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της 28χρονης, ενώ ακολούθησε έρευνα στην κατοικία της, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιο στοιχείο που να τη συνδέει με την υπόθεση.

Η νεαρή γυναίκα επέμενε ότι δεν είχε πάρει ποτέ τα χρήματα και δήλωνε σοκαρισμένη από την κατηγορία που αντιμετώπιζε.

«Φοβήθηκα ότι δεν θα μπορέσω να αποδείξω την αθωότητά μου»

Η 28χρονη, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, είναι φοιτήτρια και παράλληλα εργάζεται ως καθαρίστρια.

Μετά την εξέλιξη της υπόθεσης δήλωσε ανακουφισμένη, περιγράφοντας την αγωνία που βίωσε μετά τη σύλληψή της.

Όπως ανέφερε, φοβήθηκε ακόμη και για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει πρόβλημα με την παραμονή της στη χώρα, καθώς δεν γνώριζε πώς θα εξελισσόταν η διαδικασία.

Η ίδια υποστήριξε ότι μετά την έρευνα ενημερώθηκε πως τα χρήματα βρέθηκαν τελικά μέσα στο σπίτι της εργοδότριάς της και ότι η μήνυση αποσύρθηκε.

Ανακλήθηκε η ποινική διαδικασία

Μετά την απόσυρση της μήνυσης από την 51χρονη, η ποινική διαδικασία σε βάρος της 28χρονης ανακλήθηκε και η νεαρή γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών, ωστόσο η εξέλιξη με τον εντοπισμό των χρημάτων άλλαξε πλήρως την εικόνα της.

Η 28χρονη πλέον προσπαθεί να αφήσει πίσω της την περιπέτεια που βίωσε, ενώ η υπόθεση αναδεικνύει πόσο κρίσιμη είναι η διερεύνηση όλων των στοιχείων πριν εξαχθούν συμπεράσματα σε αντίστοιχα περιστατικά.