Ένα σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, όταν 24χρονος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και επιτέθηκε σε εκπαιδευτικό, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο νεαρός άνδρας, ο οποίος είναι Άτομο με Αναπηρία, μπήκε στις εγκαταστάσεις του σχολείου υποστηρίζοντας ότι είχε μεταβεί εκεί προκειμένου να παραλάβει έναν φίλο του.

Η παρατήρηση της δασκάλας και η επίθεση

Ο 24χρονος προχώρησε στο εσωτερικό του σχολικού κτιρίου και έφτασε στον χώρο που βρίσκεται μπροστά από το κυλικείο. Εκεί τον εντόπισε μία από τις δασκάλες του σχολείου, η οποία αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για εξωσχολικό άτομο.

Η εκπαιδευτικός τον πλησίασε και του ζήτησε να αποχωρήσει από τον χώρο του σχολείου. Η παρέμβασή της, ωστόσο, φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδραση του νεαρού.

Ο 24χρονος φέρεται να εξοργίστηκε, έχασε την ψυχραιμία του και επιτέθηκε στη δασκάλα, χτυπώντας την με δύναμη με γροθιά στο στήθος.

Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό ώστε η εκπαιδευτικός έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στο έδαφος, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο του σχολείου.

Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός – Συνελήφθη ο 24χρονος

Μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο έφτασε στο σχολείο και παρέλαβε τη δασκάλα, μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, έγινε και η επίσημη καταγραφή του περιστατικού.

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς έσπευσαν και αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας σε βάρος του για το βίαιο επεισόδιο.