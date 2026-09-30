Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε μια 35χρονη στο Αγκίστρι, η οποία συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που φέρεται να είχε εισέλθει σε κατοικία με σκοπό την κλοπή.



Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 29ης Σεπτεμβρίου στο Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, όταν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου ενημερώθηκαν για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη.



Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κινήθηκαν άμεσα προς το σημείο και, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντόπισαν τη γυναίκα στην αυλή της οικίας.



Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή της βρέθηκαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από το εσωτερικό του σπιτιού.



Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια της κατοικίας.

Η 35χρονη οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Αγκιστρίου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία για κλοπή, ενώ ακολούθως παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Οι Αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους για την αντιμετώπιση περιστατικών κλοπών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η τουριστική κίνηση δημιουργεί αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης.