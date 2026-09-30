Στιγμές απόλυτου τρόμου και πανικού έζησαν οι επιβάτες της πτήσης FZ1073 της εταιρείας Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ. Καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε στα σύνορα με την Ιορδανία, η ομαλή διαδρομή μετατράπηκε ξαφνικά σε πραγματικό εφιάλτη, όταν το αεροπλάνο άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος. Οι επιβάτες περιγράφουν δραματικές στιγμές αγωνίας στον αέρα, καθώς επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

«Ήταν σαν να είχαμε ισχυρές αναταράξεις, μόνο που δεν υπήρχαν αναταράξεις», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλμόγκ Ίταλι, συγκρίνοντας με το «τρενάκι του τρόμου» την αίσθηση που προκάλεσε η απότομη πτώση, κατά πολλές χιλιάδες πόδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προτού σταθεροποιηθεί και πάλι το αεροπλάνο.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου Flightradar24, στις 08.21 (ώρα Ελλάδας) η πτήση βρισκόταν στα 34.000 πόδια. Ένα λεπτό αργότερα, είχε πέσει στα 17.000.

Passenger captures the moment the aircraft plunges, rapidly losing altitude. https://t.co/kCMrWFOFva pic.twitter.com/srcED0MFrM — Clash Report (@clashreport) September 30, 2026



Ο Ιτάλι, ένας από τους 174 επιβάτες, σύμφωνα με τον αριθμό που ανακοίνωσαν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είδε «ένα τεράστιο χάος στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, κοντά στο κόκπιτ».

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Σύμφωνα με την ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο.



Όμως μια ομάδα επιβατών –«ήρωες» τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου– κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

🚨 One of the Israeli heroes from the flight meets Prime Minister Benjamin Netanyahu at Ben Gurion Airport after the rescue flight landed safely in Israel. https://t.co/tq5wJbI4eR pic.twitter.com/F133ng9NNO — Raylan Givens (@JewishWarrior13) September 30, 2026

Δεν υπήρξε «υστερία», διαβεβαίωσε ο Αλμόγκ Ιτάλι, όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο κοντά στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια το αεροσκάφος.



Η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, που βρισκόταν επίσης στην ίδια πτήση, είπε ότι το αεροπλάνο «έδειχνε εκτός ελέγχου».

🔴 Vol FlyDubai : « Nous avons été attaqués et nous surveillons le pilote »



Une nouvelle vidéo montre les instants suivant l’intervention des passagers à bord du vol FlyDubai Dubaï–Tel-Aviv. « Nous avons été attaqués et nous surveillons le pilote ici », affirme un homme dans la… pic.twitter.com/KYxU0tl8tL — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) September 30, 2026

«Κόντευε πραγματικά να συντριβεί και μόνο χάρη σε (…) όλους εκείνους που συγκράτησαν τον συγκυβερνήτη και τον εξουδετέρωσαν» βγήκαν σώοι και ασφαλείς οι επιβάτες, είπε σε δημοσιογράφους, μιλώντας στο τηλέφωνο με τη μητέρα της που περίμενε να την υποδεχτεί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.



Η Οχαγιόν επέστρεφε στο Ισραήλ για να παραστεί σε μια τελετή στη μνήμη του αδελφού της που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023.



«Υπήρχε πολύ αίμα» και οι επιβάτες «ήταν αγχωμένοι, πίστευαν ότι θα πεθάνουν», αφηγήθηκε.



«Ακούγαμε κραυγές στο αεροπλάνο. Μετά, άνοιξαν το κόκπιτ και είδαμε αίμα, κάποιος είχε μαχαιρώσει τον κυβερνήτη», ανέφερε σε γραπτό μήνυμά της προς την ισραηλινή τηλεόραση μια άλλη επιβάτιδα.



Στις φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου οι επιβάτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχουν συγκεντρωθεί σε μια αίθουσα του αεροδρομίου και κάποιοι κάθονται στο πάτωμα. Ένας άνδρας φοράει ένα άσπρο μπλουζάκι και παντελόνι τζιν με κηλίδες αίματος.

The nightmare ended: Flydubai Passengers landed in Israel pic.twitter.com/UnAWmq4KZV — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026

Σε ένα βίντεο που γυρίστηκε μέσα στο αεροπλάνο και αναρτήθηκε από τους Ισραηλινούς επιβάτες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ένας επιβάτης που αιμορραγεί από μια πληγή στο κεφάλι ζητά βοήθεια ενώ το αεροπλάνο ετοιμάζεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία, με την οποία το Ισραήλ δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις.

«Δεχόμαστε επίθεση μέσα στο αεροπλάνο. Μόλις εξουδετερώσαμε τους τρομοκράτες και ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε», λέει ο άνδρας αυτός στα εβραϊκά.



«Σε όσους μας ακούνε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Ετοιμαζόμαστε να προσγειωθούμε στο Ταμπούκ, προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη ζώνη», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.