Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 21.00, οι εντάσεις κορυφώνονται. Η σκηνή που είδε ο Φίλιππος ανάμεσα σε Πέτρο και Ολυμπία φέρνει σε σύγκρουση πατέρα και γιο, ενώ νέα πρόσωπα έρχονται για να ταράξουν τα νερά…

Ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) προειδοποιεί τον Πέτρο (Γιάννης Ποιμενίδης) ότι δεν πρόκειται να του χαριστεί, ενώ εκείνος του ορκίζεται ότι αυτό που συνέβη με την Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) ήταν επειδή είχε πιει πολύ… και τίποτα παραπάνω.

Η Κορίνα (Βάσια Παναγοπούλου) ζητάει από τον Θοδωρή (Γιάννης Ψιψιλής) να είναι τα μάτια και τα αυτιά της στη Σκιάθο, προκειμένου να έχει εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Αντωνιάδη. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) αναλαμβάνει την πλήρη φροντίδα της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη) με σκοπό να εξιλεωθεί από τις ενοχές του.

Ο Φίλιππος ενημερώνει τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) για τις πομπές του Πέτρου κι εκείνος του τρίζει τα δόντια για να τον συνετίσει. Ο Γιάννης (Πάνος Μπακανδρέας) προσπαθεί να προσεγγίσει τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη), αλλά δεν καταφέρνει τίποτα κι έτσι ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας) αναλαμβάνει να μεσολαβήσει, αντλώντας πληροφορίες από την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα).

Ο Φίλιππος συναντάει την Κορίνα και την προειδοποιεί να κρατήσει την Ολυμπία μακριά από την οικογένειά του. Την ίδια ώρα, η Έρικα Οικονόμου (Ελένη Σάββα) εμφανίζεται στη Σκιάθο κι ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά.

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