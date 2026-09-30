Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο λύκειο Burke High School στην Ομάχα της Νεμπράσκα, όταν ένας μαθητής πυροβολήθηκε έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητή του στον εξωτερικό χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες της αστυνομίας της Ομάχα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 07:30 τοπική ώρα, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι αρχές εκτιμούν ότι επρόκειτο για μεμονωμένο επεισόδιο μεταξύ δύο μαθητών και όχι για ένοπλη επίθεση με στόχο το σχολείο.

Ο ένας μαθητής πυροβολήθηκε στο χέρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το τραύμα του δεν θεωρείται απειλητικό για τη ζωή του και, σύμφωνα με τις αρχές, αναμένεται να αναρρώσει.

🚨BREAKING: Shooting near Burke High School in Omaha, Nebraska, on Wednesday morning, has left at least one person shot. pic.twitter.com/VwoY9imSR9 — Qeeb (@Qeeb_1) September 30, 2026

Συνελήφθη μέσα στο σχολείο ο δεύτερος μαθητής

Ο μαθητής που φέρεται να εμπλέκεται στον πυροβολισμό τέθηκε υπό κράτηση μέσα στο κτίριο του σχολείου, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πυροβόλο όπλο στο γήπεδο μπέιζμπολ του σχολικού συγκροτήματος.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από τον πυροβολισμό είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ των δύο μαθητών. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της αντιπαράθεσης.

Προσωρινά σε κατάσταση ασφαλείας το σχολείο

Αμέσως μετά το περιστατικό, μαθητές και προσωπικό οδηγήθηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου και το σχολείο τέθηκε προληπτικά σε κατάσταση «secure». Οι αρχές διευκρίνισαν ότι το συγκεκριμένο μέτρο διαφέρει από το lockdown και εφαρμόστηκε για λόγους ασφαλείας όσο οι αστυνομικοί ερευνούσαν τον χώρο.

Λίγο αργότερα το μέτρο ήρθη, καθώς η αστυνομία διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ενεργή απειλή για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η λειτουργία του σχολείου συνεχίστηκε κανονικά, ενώ αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή στο πλαίσιο της έρευνας.

«Η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Οι μαθητές και το προσωπικό είναι ασφαλείς. Θα συνεχίσουμε κανονικά τη σχολική ημέρα», ανέφεραν οι Δημόσιες Σχολές της Ομάχα.