Μια ολόκληρη πόλη έχει βυθιστεί στο πένθος μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο Σάντερλαντ της βορειοανατολικής Αγγλίας, όπου τρεις έφηβοι έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατέληξε στον ποταμό Γουέρ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, κοντά στη γέφυρα Wearmouth, στην περιοχή Panns Bank. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νορθουμβρίας, ένα μαύρο Audi A3 βγήκε από τον δρόμο και έπεσε στο νερό λίγο πριν από τις 13:30.

Στο όχημα βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα. Ένας 17χρονος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο και να φτάσει στην ακτή, όμως οι τρεις φίλοι του δεν τα κατάφεραν.

There’s a cordon in place at Panns Bank in Sunderland as police continue their investigations.



Two teenage boys and a teenage girl were pulled from the water and died, while a 17-year old boy survived and was taken to hospital with non-serious injuries before he was arrested pic.twitter.com/aPbjxjJZpE — Hits Radio North East News (@HitsNEnews) September 30, 2026

Τα τρία παιδιά που χάθηκαν

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των θυμάτων. Πρόκειται για τον 17χρονο Jackson Duke και τους 16χρονους Luke Etheridge και Zara Shaw. Οι δύο νεαροί άνδρες ήταν από την περιοχή του Σάντερλαντ, ενώ η Zara από το Houghton-le-Spring.

Και οι τρεις ήταν μαθητές του Sunderland College, με την εκπαιδευτική κοινότητα να αποχαιρετά τα παιδιά που χάθηκαν τόσο ξαφνικά.

«Μας συγκλονίζει βαθιά η είδηση ότι τρεις σπουδαστές μας έχασαν τραγικά τη ζωή τους», ανέφερε το κολέγιο σε μήνυμά του, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων.

Three teenagers have died and a 17-year-old boy has been arrested after a car entered the River Wear in Sunderland, police have said.



Northumbria Police received reports that a black Audi A3 had come off the road at Panns Bank near Wearmouth Bridge and entered the water at… pic.twitter.com/TsfaA4FHCc — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 29, 2026

Χειροπέδες στον επιζώντα οδηγό

Ο 17χρονος που κατάφερε να σωθεί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν θεωρούνταν απειλητικά για τη ζωή του.

Στη συνέχεια συνελήφθη από την αστυνομία ως ύποπτος για πρόκληση θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξετάζουν όλες τις συνθήκες που οδήγησαν το αυτοκίνητο στον ποταμό, συμπεριλαμβανομένου του ποιος βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Η αστυνομία έχει καλέσει το κοινό να μην προχωρά σε εικασίες, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του αντίκτυπου που μπορεί να έχουν οι πληροφορίες αυτές στις οικογένειες των θυμάτων.

Tragic scenes this afternoon as the Audi A3 which entered the River Wear in Sunderland yesterday is pulled from the water.



Three teens, a girl and two boys, lost their lives when the car plunged into the water shortly before 1.30pm. pic.twitter.com/VEDBuumjXb — Kayleigh Fraser (@kayleighbfraser) September 30, 2026

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συμμετοχή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού, της RNLI και διασωστικών ομάδων.

Παρά τις προσπάθειες, οι διασώστες ανέσυραν από το νερό τις σορούς των τριών εφήβων. Την επόμενη ημέρα ολοκληρώθηκε και η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης του Audi από τον ποταμό, με δύτες της αστυνομίας να τοποθετούν ειδικό εξοπλισμό ώστε το όχημα να απομακρυνθεί με γερανό.

«Μια ανείπωτη τραγωδία»

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σάντερλαντ, Scott Cowie, έκανε λόγο για μια «πραγματικά τραγική υπόθεση» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των τριών νέων.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό που συνέβη», ανέφερε.

Το Σάντερλαντ προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί την απώλεια τριών νέων ανθρώπων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα γύρω από τις τελευταίες στιγμές πριν το αυτοκίνητο καταλήξει στα νερά του ποταμού Γουέρ.