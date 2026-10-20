Για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τις αντιδράσεις που ακολούθησαν τον θάνατο του τραγουδιστή, αλλά και την οικογενειακή του ζωή μίλησε ο Σταύρος Νικολαΐδης στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο ηθοποιός, ο οποίος τη φετινή χειμερινή σεζόν θα εμφανίζεται σε τρεις θεατρικές παραγωγές, αναφέρθηκε σε προσωπικές στιγμές από τη γνωριμία του με τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν διατηρούσαν στενή φιλική σχέση.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της ζωής του, προσφέροντάς του κάποτε μια σημαντική ευκαιρία.

«Δε νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι εξοργισμένος με όλο αυτό που έχει συμβεί και που έχει αποκαλυφθεί. Κάποτε κάναμε παρέα με το με το Γιώργο. Ερχόταν σπίτι μου, πήγαινα, τον έπαιρνα από το μαγαζί που δούλευε και μάλιστα έπαιξε και έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Κάποτε μου άνοιξε ένα παράθυρο και μια πόρτα που θεωρώ ότι με άλλαξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και η αναφορά στην οικογένειά του

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Σταύρος Νικολαΐδης περιέγραψε πόσο δύσκολο τού είναι να αποδεχτεί την απώλεια του τραγουδιστή, καθώς και την ιδέα ότι δεν θα έχει ξανά την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει επί σκηνής.

«Με σοκάρει το γεγονός και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δε θα ξαναδώ το Γιώργο να βγάζει καινούργιο τραγούδι, να ξανατραγουδάει live. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Μου είναι αδύνατον».

Ο ηθοποιός τοποθετήθηκε επίσης για όσα είχαν προηγηθεί στις σχέσεις του καλλιτέχνη με την οικογένειά του, εκτιμώντας ότι οι συγγενείς του επιδίωκαν να τον στηρίξουν, ακόμη κι αν ο τρόπος που επέλεξαν δεν ήταν απαραίτητα ο σωστός.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του απέναντι σε όσους, όπως υποστήριξε, επιτέθηκαν λεκτικά στις αδελφές του τραγουδιστή.

«Και όλο αυτό που έγινε με το με το θέμα που έγινε με την οικογένειά του. Εγώ πια πιστεύω ότι οι άνθρωποι εκείνοι, ίσως και με λάθος τρόπο, αλλά ήθελαν να τον βοηθήσουν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να βγαίνουν κάτι, κάτι ούγκανοι τώρα που πατάγανε πάνω στους τάφους και έπεφταν στους τάφους και πήγαιναν και έβριζαν τις αδερφές του Γιώργου. Δεν μπορεί να τον αγαπάνε αυτοί περισσότερο από τη μάνα του και τον πατέρα του», δήλωσε.

Τα 17 χρόνια κοινής πορείας με τη σύζυγό του

Σε διαφορετικό σημείο της συζήτησης, ο Σταύρος Νικολαΐδης μίλησε για την πατρότητα και τη σχέση με τη γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και σχεδόν 17 χρόνια.

Όπως παραδέχτηκε, η απόκτηση παιδιού ήταν μια βαθιά επιθυμία και των δύο, ενώ πλέον βασική τους προτεραιότητα είναι να το μεγαλώσουν με τις κατάλληλες αξίες.

Αναφερόμενος στον γάμο τους, τόνισε ότι η κοινή τους διαδρομή δεν ήταν πάντοτε εύκολη, ωστόσο η αγάπη, η κατανόηση και ο αμοιβαίος σεβασμός τούς βοήθησαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες.

«Θέλαμε πάρα πολύ να γίνουμε γονείς. Αυτό που με που μας προβληματίζει και που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να βγάλουμε ένα καλό άνθρωπο στην κοινωνία.

Είμαστε πια σύνολο. Αν βάλεις και πριν το γάμο είμαστε. Κλείνουμε τον Δεκέμβρη 17 χρόνια με τα πάνω μας και τα κάτω μας εννοείται. Αλλά όλα ξεπερνιούνται με κατανόηση, όταν υπάρχει ριζωμένη αγάπη και ο αμοιβαίος σεβασμός».