Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι αποφεύγει τις πολλές αισθητικές παρεμβάσεις και ιδιαίτερα τις ενέσιμες θεραπείες, εξηγώντας πως ο φόβος είναι ένας από τους λόγους που την κρατούν μακριά από τέτοιες επιλογές. Όπως είπε, επιλέγει μια πιο απλή προσέγγιση στην περιποίηση του προσώπου της και ακολουθεί τις συμβουλές του δερματολόγου της.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια μίλησε για το θέμα σε συνέντευξή της στη Ζήνα Κουτσελίνη, το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Πρωινό καφέ με τη Ζήνα» του STAR.

Αναφερόμενη στους γιατρούς που κατά καιρούς μπορεί να προτείνουν αισθητικές αλλαγές σε ανθρώπους που εμφανίζονται στην τηλεόραση, η Δέσποινα Μοιραράκη θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι η ίδια δεν έχει ακολουθήσει μια τέτοια πρακτική.

«Ας βγουν στην Ελλάδα πάρα πολλοί γιατροί, πλαστικοί και τα λοιπά να πουν αν έχει έρθει ποτέ η Μοιραράκη. Έναν έχω μόνο, τον οποίο εμπιστεύομαι χρόνια. Δεν κάνω πολλά πράγματα γιατί φοβάμαι, ειδικά τα ενέσιμα».

«Εγώ κάνω πολύ απλά πράγματα»

Η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε στη συνέχεια στον πλαστικό χειρουργό που εμπιστεύεται, αλλά και στις προτάσεις που, όπως είπε, δέχεται κατά καιρούς για διαφορετικές παρεμβάσεις.

«Έχω τον πλαστικό μου, αλλά από κει και πέρα δεν μπορεί κάποιος να βγει και να πει κάτι. Και ξέρεις πόσοι έρχονται, πόσοι μου λένε “τώρα, που θα βγεις στην τηλεόραση, να κάνεις αυτό και εκείνο”. Εγώ κάνω πολύ απλά πράγματα».

Στην καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας της, όπως εξήγησε, ακολουθεί μια επίσης λιτή διαδικασία, με προϊόν που της έχει προτείνει ο δερματολόγος της.

«Ο δερματολόγος μου μου ‘χει δώσει μια κρέμα, έχω βγάλει τώρα και τη δική μου, που την βάζω στο πρόσωπο μου. Όσο περνάνε τα χρόνια, όσο πιο απλά κάνουμε και δεν μπουκώνουμε την επιδερμίδα είναι καλύτερα», πρόσθεσε η Δέσποινα Μοιραράκη.