Το Σώμα Χαρτίγια της ουκρανικής Εθνοφρουράς υποστήριξε ότι Ρώσοι στρατιώτες ντύνονται με πολιτικά ρούχα και χρησιμοποιούν αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες», προκειμένου να διαφύγουν ή να προσεγγίσουν με ασφάλεια την πρώτη γραμμή.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, το Σώμα Χαρτίγια υποστήριξε ότι αναγνώρισε τους στρατιώτες από το γεγονός ότι ήταν άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία, ενώ δίπλα τους διακρίνονταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Στα πλάνα που κατέγραψε drone, διακρίνεται μια ομάδα ανθρώπων να μετακινείται κατά μήκος ενός αγωγού φυσικού αερίου, προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Οι κατακτητές χρησιμοποιούν αυτόν τον αγωγό φυσικού αερίου για να εισάγουν κρυφά τις δυνάμεις επίθεσής τους στο (Κουπιάνσκ). Τώρα χρησιμοποιούν τον ίδιο αγωγό για να απαγάγουν πολίτες», υποστήριξε το Σώμα Χαρτίγια.

Επισήμως, η Ουκρανία ερευνά το περιστατικό, έγραψε ο Kyiv Independent, προσθέτοντας ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Ρωσία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, μεταξύ άλλων για επιθέσεις χωρίς διάκριση σε κατοικημένες περιοχές και για φερόμενες απαγωγές αμάχων από κατεχόμενα εδάφη.