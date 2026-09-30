Στην περιοχή του μετώπου κοντά στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, βρέθηκε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την ώρα που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων.|



Ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι επισκέφθηκε στρατιωτικό φυλάκιο διοίκησης στην περιοχή και συναντήθηκε με στρατιώτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κοντά στο Λιμάν.



«Σήμερα, συνάντησα εκεί στρατιώτες που εκτελούν αποστολές στην περιοχή του Λιμάν και τους απένειμα παράσημα», ανέφερε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να ανακτήσουν έδαφος στην περιοχή.

На Лиманському напрямку провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад, батальйонів.



Були доповіді щодо рішень про оборонні закупівлі, передусім пікапів, на рівні бригад. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель,… pic.twitter.com/npKDBmE6y0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2026



Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίζεται μαζί με τον υπουργό Άμυνας Γιεβχένιι Χμάρα και ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο αρχιστράτηγος του στρατού Μιχαήλ Ντραπάτι και ο Άντριι Μπιλέτσκι, διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή του Λιμάν.



Η πόλη Λιμάν αποτελεί ένα από τα σημεία υψηλής στρατηγικής σημασίας στο ανατολικό μέτωπο και βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο των συγκρούσεων. Η περιοχή συνδέεται με τις επιχειρήσεις γύρω από το Ντονέτσκ και τις προσπάθειες των δύο πλευρών να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τις θέσεις τους.

Пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Сьогодні тут зустрівся з воїнами, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив державними нагородами. Поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і… pic.twitter.com/J1lnmXoPNd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2026

Η επιχείρηση «Βιβάλντι»

Η επίσκεψη του Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε μετά την ανακοίνωση από τον Άντριι Μπιλέτσκι της έναρξης της επιχείρησης με την ονομασία «Βιβάλντι» στην περιοχή.



Σύμφωνα με στρατιωτικές αναλύσεις που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία, η επιχείρηση φέρεται να στοχεύει στον περιορισμό μιας ρωσικής προέκτασης του μετώπου βόρεια του Λιμάν, η οποία εκτείνεται σε μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων και βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της στρατηγικής πόλης Σλοβιάνσκ.



Οι κινήσεις των δύο πλευρών στην περιοχή συνοδεύονται από σφοδρές μάχες και σημαντικές απώλειες, ενώ η γραμμή του μετώπου παραμένει ιδιαίτερα ασταθής.



Η Μόσχα εξακολουθεί να επιδιώκει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονέτσκ, την οποία έχει προσαρτήσει μονομερώς, ενώ αρκετές σημαντικές πόλεις της περιοχής, όπως το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο.



Η επίσκεψη του Ζελένσκι στο μέτωπο αποτελεί μέρος των συχνών παρουσιών του σε στρατιωτικές μονάδες, με στόχο την ενίσχυση του ηθικού των ουκρανικών δυνάμεων και την προβολή της κατάστασης στο πεδίο των επιχειρήσεων.