Τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν προκύψει στην Ουκρανία προβληματίζουν έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά το Κίεβο.

«Το μήνυμά μας προς τους Ουκρανούς φίλους μας είναι σαφές: υλοποιήστε τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε οικονομικά», είπε η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος μιλώντας σε ένα συνέδριο δωρητών στις Βρυξέλλες.

«Οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικές. Ενισχύουν την εμπιστοσύνη. Δίνουν στους εταίρους της Ουκρανίας τη διαβεβαίωση ότι η στήριξή μας χρησιμοποιείται αποτελεσματικά», επέμεινε.

Το Κίεβο εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα για φέτος θα ανέλθει σε 27 δισ. δολάρια, ωστόσο η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα βρει τα 7 από αυτά, κάνοντας εξοικονόμηση πόρων. Η κατάσταση προαναγγέλλεται δυσκολότερη για την επόμενη χρονιά, παραδέχτηκε η Κος. Η Ουκρανία ελπίζει να συγκεντρώσει άλλα 53 δισ. δολάρια ξένης βοήθειας. «Οι επόμενοι μήνες θα απαιτήσουν να δράσουμε όλοι μας. Πρέπει να δώσουμε στην Ουκρανία την προβλεψιμότητα που χρειάζεται για να διατηρήσει τη λειτουργία του κράτους», είπε η Επίτροπος.

Με φόντο τα σκάνδαλα διαφθοράς στην Ουκρανία, διπλωμάτες στις Βρυξέλλες εξήγησαν ότι τα αιτήματα του Κιέβου εξετάζονται πλέον πολύ προσεκτικά. Υπάρχει όμως πάντα η σαφής πρόθεση να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν αρκετοί πόροι για να στηριχθεί η εμπόλεμη χώρα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Μία από τις επιλογές για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό είναι να καταβληθούν νωρίτερα οι δόσεις του δανείου των 90 δισ. ευρώ που θα χορηγήσει η ΕΕ στην Ουκρανία, τα 45 εκ των οποίων προβλέπεται να δοθούν το 2027. Υπάρχει ωστόσο ο κίνδυνος απλώς να μετατεθεί το πρόβλημα για αργότερα, όταν τα χρήματα αυτά θα εξαντληθούν νωρίτερα από το προβλεπόμενο την επόμενη χρονιά.

Πολλές χώρες της ΕΕ επιμένουν να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα κεφάλαια της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, που ανέρχονται σε περίπου 210 δισ. ευρώ. Το Βέλγιο, ωστόσο, παραμένει αντίθετο με αυτήν την προοπτική.

Η ΕΕ προσπαθεί επίσης να προτρέψει άλλες χώρες, όπως τη Βρετανία, τον Καναδά και την Ιαπωνία, να συμβάλουν στην κάλυψη του χρηματοδοτικού ελλείμματος της Ουκρανίας.