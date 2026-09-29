Μια σοβαρή καταγγελία για χώρο στην Αττική που, σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας, λειτουργούσε ως αυτοσχέδιο ιατρείο μέσα σε βίλα, φέρνει στο φως το MEGA. Η γυναίκα περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, έζησε ο σύζυγός της όταν απευθύνθηκε σε άνδρα που παρουσιαζόταν ως «ειδικός παθολόγος ολιστικής ιατρικής» και φέρεται να του πρότεινε, μεταξύ άλλων, θεραπεία πλασμαφαίρεσης με κόστος που έφτανε τα 6.000 ευρώ ανά συνεδρία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστήριζε ότι είχε σπουδάσει και αποκτήσει πτυχίο στη Χονολουλού, ενώ δεχόταν ασθενείς σε κατοικία όπου, όπως περιγράφει η γυναίκα, δεν υπήρχε κάποια εμφανής ένδειξη ότι λειτουργούσε νόμιμο ιατρείο.

Στον χώρο, σύμφωνα με τη μαρτυρία, υπήρχαν διάφορα μηχανήματα, ένα από τα οποία παρουσιάστηκε στον σύζυγό της ως μηχάνημα που μπορούσε να «καθαρίσει το αίμα».

«Η συνεδρία στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000»

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της, ο οποίος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο χώρο αναζητώντας βοήθεια.

Όπως της μετέφερε ο ίδιος μετά την επίσκεψη, υποβλήθηκε σε μια σειρά διαδικασιών με μηχανήματα, ενώ ο άνδρας που παρουσιαζόταν ως γιατρός φέρεται να του μίλησε για «τοξίνες» στο αίμα και για ανάγκη «καθαρισμού» του οργανισμού.

«Λέω “τι γιατρός είναι;” Μου λέει “ειδικός παθολόγος”. Δεν έχει καμία ταμπέλα, κάτι που να λέει ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Του λέει “έχω φέρει κι ένα άλλο μηχάνημα που καθαρίζει το αίμα”. Η συνεδρία στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά», ανέφερε η σύζυγος του άνδρα στο MEGA.

Η ίδια, όπως περιγράφει, δυσκολεύτηκε να πιστέψει όσα άκουσε από τον σύζυγό της.

«Του λέω “ρε παιδάκι μου, δεν στέκουν αυτά που λέει, τι είναι αυτό; Θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι; Τι είναι αυτό το πράγμα;” Του είχε κάνει πλύση εγκεφάλου», υποστήριξε.

«Είχε μετατρέψει το σπίτι σε ιατρείο»

Η γυναίκα αποφάσισε στη συνέχεια να επισκεφθεί και η ίδια τον χώρο, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε.

Όπως περιγράφει, στο πίσω μέρος της κατοικίας υπήρχαν μηχανήματα και ο σύζυγός της είχε υποβληθεί σε διαδικασία κατά την οποία, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, του είχαν τοποθετηθεί ηλεκτρόδια.

«Είχε μετατρέψει το σπίτι σε παράνομο ιατρείο. Τώρα έτσι καταλάβαμε, τότε δεν το ξέραμε. Στα πίσω δωμάτια είχε μηχανήματα. Σε ένα από αυτά τα μηχανήματα έκατσε, του έβαλε ηλεκτρόδια στα χέρια, στο κεφάλι και ξυπόλυτος πάταγε σε κάτι μαγνήτες», ανέφερε.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια, η διαδικασία φέρεται να διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, ενώ ο άνδρας φέρεται να είπε στον σύζυγό της ότι αντιμετώπιζε ζητήματα που σχετίζονταν με παιδικά τραύματα, αλλά και ότι το αίμα του ήταν «μολυσμένο» και περιείχε πολλές «τοξίνες».

Η πρόταση για πλασμαφαίρεση

Το επόμενο στάδιο, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν η πρόταση για πλασμαφαίρεση.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι τότε ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της γνώριζαν τι ακριβώς ήταν η συγκεκριμένη διαδικασία και πως τους παρουσιάστηκε ως μια θεραπεία που μπορούσε να «καθαρίσει» το αίμα.

«Του είπε ότι καθαρίζει το αίμα. Δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει, ούτε για πλασμαφαίρεση δεν είχαμε ιδέα από αυτά. Και ότι είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία, στοιχίζει 6.000 ευρώ, αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά», ανέφερε.

Όταν η ίδια επισκέφθηκε τον χώρο, υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε κάποια εμφανής πινακίδα που να υποδεικνύει ότι επρόκειτο για νόμιμο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας υποστήριζε ότι η «κλασική ιατρική» δεν αποτελεί πλέον τη λύση και ότι η αντιμετώπιση των ασθενών θα πρέπει να γίνεται με ολιστική προσέγγιση.

«Άρχισε να μας λέει ότι η κανονική ιατρική πλέον έχει πεθάνει και ότι πλέον οι γιατροί του μέλλοντος αντιμετωπίζουν τον ασθενή με ολιστικό τρόπο και πρώτα αντιμετωπίζουν την ψυχή και μετά αντιμετωπίζουν το σώμα», είπε.

«Όταν άκουσα για ολιστική γιατρό, μου άναψαν λάμπες στο κεφάλι»

Η συγκεκριμένη εμπειρία, όπως λέει η γυναίκα, είχε μείνει για χρόνια πίσω της. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις αποκαλύψεις που ακολούθησαν για τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, άρχισε να κάνει συσχετισμούς.

Όπως εξηγεί, η αναφορά σε «ολιστική ιατρική», σε μηχανήματα και στην πλασμαφαίρεση τής επανέφερε στη μνήμη όσα είχε ζήσει ο σύζυγός της.

«Όταν άρχισα κάθε μέρα να ακούω όλα αυτά που έκαναν όλοι αυτοί στο ιατρείο και όταν είπε “ολιστική γιατρός”, λες και άναψαν λάμπες μέσα στο κεφάλι μου. Μόλις άκουσα “θα σε κάνω εγώ καλά, έχω το μηχάνημα που σε διαβάζει” και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ότι “το αίμα σου έχει τοξίνες”, μετά τα συνδύασα», ανέφερε.

Η ίδια υποστήριξε ότι αρχικά θεωρούσε πως είχε απέναντί της έναν άνθρωπο που προσπαθούσε απλώς να αποσπάσει χρήματα, χωρίς να αντιλαμβάνεται, όπως λέει, τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων.

«Τότε εγώ τον θεώρησα έναν απατεώνα, τσαρλατάνο που ήθελε λεφτά, χωρίς να συνειδητοποιήσω την επικινδυνότητα της κατάστασης και αυτών των μηχανημάτων, στο τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο, γιατί δεν τα ήξερα. Αλλά τώρα που τα άκουσα, τώρα το συνειδητοποίησα. Από τη γλίτωσα το σύζυγό μου τότε», είπε.

Η γυναίκα δηλώνει πλέον ότι είναι διατεθειμένη να καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές όσα γνωρίζει για την υπόθεση.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Η συγκεκριμένη καταγγελία δεν αφορά το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια, ωστόσο, υποστηρίζει ότι εντόπισε ομοιότητες στις πρακτικές που περιγράφονται στις δύο υποθέσεις.

Η μαρτυρία εγείρει ερωτήματα για το εάν υπήρχαν και άλλοι χώροι όπου παρέχονταν αντίστοιχες πρακτικές ή θεραπείες, καθώς και για το εάν τα πρόσωπα που τις παρείχαν διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες και επαγγελματικά προσόντα.

Το εάν οι συγκεκριμένες καταγγελίες επιβεβαιώνονται και εάν συνδέονται με ευρύτερη δραστηριότητα αποτελεί αντικείμενο που μπορεί να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.