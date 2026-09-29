Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, η 268η κλήρωση του Eurojackpot για τα 91.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι εξής: 21, 30, 36, 43, 48 και 1, 5.

Eurojackpot: Πώς παίζεται, ποιο το κόστος

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά 6 στήλες, με το κόστος καθεμιάς να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.

Κάθε στήλη έχει 2 πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Στο πρώτο πεδίο, οι παίκτες συμπληρώνουν τουλάχιστον 5 αριθμούς (από το 1 έως το 50) και στο δεύτερο τουλάχιστον 2 αριθμούς (από το 1 έως το 12). Με πέντε σωστές επιλογές αριθμών στο πρώτο πεδίο και δύο στο δεύτερο κερδίζουν το μεγάλο έπαθλο του Eurojackpot.

Οι παίκτες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.