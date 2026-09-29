Μια σελίδα στην πολιτική ιστορία του Μαρόκου γράφτηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές, καθώς για πρώτη φορά μια γυναίκα αναλαμβάνει το αξίωμα της πρωθυπουργού της χώρας.

Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι, εθνική συντονίστρια του Κόμματος Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας (PAM), μετά τη νίκη του κόμματός της στις εκλογές.

Η 50χρονη δικηγόρος έγινε δεκτή στο βασιλικό παλάτι στο Ραμπάτ, όπου ο μονάρχης τής παρέδωσε την εντολή να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέου κυβερνητικού σχήματος.

Το PAM εξασφάλισε 97 από τις συνολικά 395 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, χωρίς όμως να διαθέτει αυτοδυναμία, γεγονός που σημαίνει ότι η Ελ Μανσούρι θα χρειαστεί να αναζητήσει συνεργασίες με άλλα κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παράλληλα, στο πολιτικό σύστημα του Μαρόκου ο βασιλιάς εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες, καθώς οι βασικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί της χώρας παραμένουν υπό την ευθύνη του μονάρχη.

Από την ιστορική δημαρχία του Μαρακές στην πρωθυπουργία

Η Φατίμα Εζάχρα Ελ Μανσούρι έχει ήδη καταγράψει σημαντικές πρωτιές στην πολιτική της πορεία.

Εντάχθηκε στο Κόμμα Αυθεντικότητας και Νεωτερικότητας από την ίδρυσή του το 2008 και το 2009, σε ηλικία μόλις 33 ετών, έγινε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Μαρακές. Το 2021 επανεξελέγη για δεύτερη θητεία στη θέση αυτή.

Πριν αναλάβει την πρωθυπουργία, είχε διατελέσει υπουργός Στέγασης στην κυβέρνηση του Αζίζ Αχανούς, ενώ στις εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου εξελέγη βουλευτής.

Οι προκλήσεις της νέας πρωθυπουργού

Η Ελ Μανσούρι έχει δηλώσει ότι βασικός στόχος της είναι η αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων της χώρας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική.

Κατά την προεκλογική περίοδο, το κόμμα της είχε θέσει ως στόχους την αύξηση της ανάπτυξης στο 5% ετησίως κατά μέσο όρο, τη μείωση του πληθωρισμού στο 2%, τη διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και τη δημιουργία περίπου ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας.

Οι εκλογές, ωστόσο, χαρακτηρίστηκαν από χαμηλή συμμετοχή, η οποία έφτασε το 38%, το χαμηλότερο ποσοστό εδώ και περίπου δύο δεκαετίες.

Οι πολιτικές ισορροπίες μετά τις εκλογές

Το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Αζίζ Αχανούς, ο Εθνικός Συναγερμός Ανεξαρτήτων (RNI), κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 66 έδρες, χάνοντας 30 έδρες σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Το Κόμμα Ιστικλάλ, που επίσης συμμετείχε στον απερχόμενο κυβερνητικό συνασπισμό, συγκέντρωσε 65 έδρες.

Στην αντιπολίτευση, το ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (PJD) ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του, αυξάνοντας τις έδρες του από 13 σε 54. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Αμπντελιλάχ Μπενκιράνε, δήλωσε μετά τις εκλογές ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνασπισμού.

Η ανάδειξη της Ελ Μανσούρι στην πρωθυπουργία αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Μαρόκο, αλλά η νέα κυβέρνηση θα χρειαστεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές συνεργασίες, τις οικονομικές πιέσεις και τις απαιτήσεις μιας κοινωνίας που ζητά περισσότερες αλλαγές.