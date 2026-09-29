Ανεβάζοντας την απόδοσή του μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ο Άρης πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Λε Μαν με 87-74 στην πρεμιέρα του Eurocup.

Οι «κίτρινοι» δεν μπήκαν καθόλου καλά στο παιχνίδι και έμειναν πίσω με 10-2 στο 4′ και με 20-10 στο 8′, για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 26-15.

Η αντίδραση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, όμως, ήταν εντυπωσιακή καθώς με επιμέρους σκορ 2-12 μείωσε σε 28-27 στο 15′ και στη συνέχεια κατάφερε και να προσπεράσει, πριν βρεθεί ξανά πίσω, με 40-39, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Άρης είχε φέρει, πλέον, το παιχνίδι στα μέτρα του και αυτό επιβεβαιώθηκε στην τρίτη περίοδο, όταν με τους Τολιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο να σκοράρουν κατάφερε να βρεθεί στο +7 (51-58) και στη συνέχεια και στο +8 (55-63), ελέγχοντας την κατάσταση.

Με το ξεκίνημα του τελευταίο δεκαλέπτου ο Μόργκαν με τρίποντο έκανε το 55-66 και στη συνέχεια ανέλαβε ο Λίντελ για να βρεθεί ο Άρης και στο +13 (57-73), παίρνοντας τελικά τη νίκη με 87-74.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 40-39, 55-63, 74-87