Τετραήμερο κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει την Κρήτη και την Εύβοια, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου, τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ οι μεγάλες ποσότητες νερού που προβλέπεται να πέσουν αυξάνουν τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια

Η Εύβοια βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η κατάσταση είναι περισσότερο επιβαρυμένη λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, καθώς το έδαφος παραμένει κορεσμένο και μπορεί να δυσκολευτεί να απορροφήσει τις νέες ποσότητες νερού.

Βροχές αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα, κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται στην πλευρά όπου οι βόρειοι άνεμοι θα μεταφέρουν περισσότερη υγρασία.

Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των βοριάδων θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει με δυσκολία τους 20 βαθμούς Κελσίου.

«Καμπανάκι» για την Κρήτη – Μεγάλες ποσότητες βροχής

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της πρόγνωσης εντοπίζεται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν από την Τετάρτη έως και την Κυριακή.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου εφιστά την προσοχή στις ποσότητες βροχής που προβλέπεται να καταγραφούν στο νησί, καθώς, εφόσον επιβεβαιωθούν τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες μπορεί να πέσει ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε βροχή εξαμήνου.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, οι συνολικές ποσότητες νερού θα μπορούσαν να πλησιάσουν ακόμη και εκείνες που καταγράφονται στην Αττική μέσα σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στα βόρεια και δυτικά τμήματα της Κρήτης, όπου οι βροχοπτώσεις προβλέπονται επίμονες και κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρές.

Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων, σε συνδυασμό με τον όγκο του νερού, αυξάνει τον κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι βροχές θα έχουν μεγαλύτερη ένταση.

Βοριάδες έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σημαντικό χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι και οι πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ και τοπικά τα 9 μποφόρ, με τις ισχυρές ριπές να επηρεάζουν τη θαλάσσια περιοχή από τον βορρά έως τον νότο.

Ιδιαίτερα έντονες αναμένονται οι συνθήκες σε Κρήτη και Κύθηρα, ενώ η επικράτηση των βοριάδων θα διατηρήσει χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες και θα ενισχύσει τη μεταφορά βροχοπτώσεων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας.